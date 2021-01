Beim coronabedingten Einzeltraining gehen Emotionen und Teamgeist verloren – «es ist nicht dasselbe»

Dunkel und leer liegen die Freiämter Turnhallen hinter ihren verschlossenen Türen. Keine Bälle werden geworfen, kein Tanzbein geschwungen und auch keine Kämpfe ausgetragen. Die Coronamassnahmen verbieten Trainingseinheiten für alle, die über 16 Jahre alt und keine Leistungssportler oder Mitglieder einer Nationalmannschaft sind. Als Ausgleich haben viele Vereine für ihre Mitglieder alternative Trainingsprogramme entworfen. Besorgt sind die Vorsitzenden trotzdem.

Das Training über Kamera ist anders, aber funktioniert

So auch Klubleiter und Trainer Rocco Cipriano vom Kickboxing Wohlen. «Die Fitness ist das eine. Wenn die Mitglieder nach dieser Zeit nicht mehr so fit sind, ist das nicht so schlimm. Aber wenn die Motivation weg ist, haben wir sie verloren.» Cipriano führt deshalb Cardiotrainings kombiniert mit Kampftechnik und auch mentale Trainings per Livestream durch. «Es ist nicht dasselbe, und manchmal komme ich mir vor wie ein Aerobictrainer. Aber es funktioniert», erzählt er lachend.