Kein Strom mehr, kein Internet, kein Telefon: Die Zivilschutzorganisation (ZSO) Oberfreiamt hat im Rahmen eines Pilotprojektes der Kantone Aargau und Solothurn erstmals neu vorgesehene Notfalltreffpunkte für die Bevölkerung bei Katastrophen und Notlagen in Betrieb genommen und geübt.

Eingerichtet wurden die mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln versehenen Anlaufstellen in Abtwil, Dietwil und Sins. Eine definitive Einführung in jeder Gemeinde ist im nächsten Jahr vorgesehen. Die insgesamt rund 300 Notfalltreffpunkte im Kanton sollen für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Gehdistanz erreichbar sein.

Die Übungsannahme ging von einem heftigen Erdbeben in Muri aus, das Auswirkungen auf die ganze Region hatte. Der Strom fiel aus, die Wasserversorgung brach zusammen, es kam zu Überschwemmungen, zu Unterbrüchen der Verkehrswege. Für die ZSO Oberfreiamt galt es, im Auftrag des Regionalen Führungsorgans (RFO) eine Anlaufstelle für die verunsicherte und hilfsbedürftige Bevölkerung zu schaffen.

Diese ist normalerweise mit zwei Personen besetzt, die über Funkgeräte verfügen, kleine Verarztungen vornehmen können und beispielsweise bei einem Massenansturm über ein Megafon für Ordnung sorgen sollen.

Schwerwiegende bis triviale Probleme

In der Übung, im Rahmen eines Wiederholungskurses für 35 Angehörige des Zivilschutzes, spielten Angestellte der Gemeindeverwaltungen oder Behördenmitglieder sowie auch Angehörige des Zivilschutzes die hilfesuchenden Menschen. Die Leute am Notfalltreffpunkt wurden mit ganz unterschiedlichen Problemen konfrontiert – von der besorgten Mutter, deren kleines Kind ein medizinisches Problem hatte, bis zum eher trivialen Anliegen, das Handy mit Strom laden zu können.