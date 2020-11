Begeisterter Athlet und Schulleiter - nach 45 Jahren aber ist Schluss

Rolf Stadler kennen die Schüler der Oberstufe im Bünzmattschulhaus nur mit Turnschuhen an den Füssen. Auch vielen seinen ehemaligen Schülern ist er so in Erinnerung geblieben. Bis vor einigen Jahren wechselte der 64-Jährige die Sportschuhe regelmässig gegen Kampfstiefel ein. Das war dann der Fall, wenn er als Ausbildungschef der 5. Division einen Wiederholungskurs leitete. «Diese Auszeiten vom Beruf waren mir wichtig. Das erlaubte mir, die Schule aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen», erzählt er in seinem Schulleiterbüro.

«Ich habe hohe Erwartungen und fordere sie ein»

Der Militärdienst hat den Schulleiter geprägt. Als unermüdlichen Arbeiter und Organisationstalent charakterisieren ihn seine Mitarbeitenden (siehe unten). Von seinen militärischen Erfahrungen habe er bei der täglichen Arbeit profitiert, bestätigt er denn auch. Seine Führungsgrundsätze sind einfach: «Ich gebe meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Handlungsspielraum und lasse sie ihre Arbeit machen. Ich habe hohe Erwartungen und fordere sie auch ein.»