Janine Zehren und Rebecca Kölsch wissen wie es läuft. Sie haben trainiert, etwas zur Pflege des stark beanspruchten Füdlis im Gepäck und sie wissen auch, dass es nichts bringt, in einem Affenzahn loszurasen.

Kollegen von ihnen haben am Samstag genau das gemacht und mussten schon nach wenigen Kilometern, nach dem äusserst ruppigen Anstieg zum Hirzel, mit Wadenkrämpfen büssen.

„bbz by bike“ heisst die Tour, die Janine und Rebecca mit Andrin und Noël sowie weiteren 17 Lernenden vom Berufsbildungszentrum Freiamt (bbz) am Samstag in Angriff genommen haben.

Die Radtour ist ein Projekt von bbz-Sportlehrer Martin Erne und findet alle zwei Jahre statt. Seit Sonntag läuft das Unternehmen zum siebten Mal, erstmals wird aber an die Adria gefahren. Bisher war das Ziel jeweils Les Saintes Maries-de-la-Mer am Mittelmeer.