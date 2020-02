Baugesuche für 5G-Antennen werden wieder geprüft: Das sind die Reaktionen der Parteien

Die Einwohnerratsfraktion der FDP Wohlen/Dorfteil Anglikon zeigte für das Vorgehen des Gemeinderates im vergangenen Herbst kein Verständnis. Er monierte den Entscheid als politisch. Dementsprechend zufrieden ist Einwohnerrat Mika Heinsalo (Dorfteil Anglikon), der sich damals mit einer dringenden Anfrage an den Gemeinderat wandte, mit der neusten Entwicklung in Sachen 5G-Baugesuche.

Ohne es an die grosse Glocke zu hängen, hat der Gemeinderat Wohlen die Sistierung von Baugesuchen für Mobilfunk-Antennen der 5G-Generation im Januar wieder aufgehoben . Seit Mitte September behandelte die Gemeinde keine Gesuche mehr von Swisscom oder Sunrise. Dieses Verhalten war rechtlich umstritten und sorgte bei den Parteien für Diskussionen.

Darauf deutet, dass die geografische Verteilung der Tumore nicht mit jener der Handynutzung übereinstimmt. Auch fehlt ein Zusammenhang mit der Kopfseite, auf der telefoniert wird. Wer sich möglichst vor Strahlen schützen will, der nutzt beim Telefonieren am besten eine Freisprecheinrichtung. Denn der grösste Teil der Strahlenbelastung kommt nicht von den Antennen, sondern vom eigenen Handy. (az)

2011 hat die Weltgesundheitsorganisation Strahlung als «möglicherweise krebserregend» eingestuft. Da sich Handys beim Telefonieren häufig am Kopf befinden, stehen dabei vor allem Hirntumore im Fokus. Tatsächlich haben seit der Einführung von Mobiltelefonen bösartige Hirntumore zugenommen. Möglich ist allerdings, dass Hirntumore nicht häufiger auftreten, sondern in den letzten Jahren rascher erkannt werden konnten. Zudem könnte die Zunahme auch auf andere Ursachen als die Strahlung zurückzuführen sein.

Mobilfunk-Strahlen Derzeit werden in der Schweiz viele 5G-Antennen gebaut. Wegen dieser neuesten Mobilfunkgeneration bangen manche um ihre Gesundheit. Ob 5G schädlich oder unbedenklich ist, ist derzeit noch unklar. Nachgewiesen ist, dass beim Telefonieren mit dem Handy, das Gehirn leicht erwärmt wird. Dieser Effekt wurde bislang aber nicht mit gesundheitlichen Folgen in Verbindung gebracht.

Ein Befürworter der zeitweiligen Sistierung der Baugesuche war CVP-Einwohnerrat und Grossrat Harry Lütolf. Der Wohler Gemeinderat beruft sich bei seinem Entscheid, diese Sistierung aufzuheben, auf einen Expertenbericht des Bundes. Lütolf sagt dazu: «Dieser liegt zwar seit Ende November 2019 endlich vor, liefert aber bezüglich der gesundheitlichen Auswirkungen von 5G keine neuen Erkenntnisse. Die Aufhebung der Sistierung durch den Gemeinderat ist von daher nicht konsequent und kommt verfrüht.»

Für den CVP-Politiker war die Sistierung nach wie vor das einzig richtige Vorgehen und «direkte Folge der miserablen Vorbereitung des Bundes auf 5G». Lütolf kritisiert, dass man heute immer noch nicht wisse, wie man die Einhaltung der Grenzwerte messen solle. Auch darauf habe sich der Gemeinderat zu Recht berufen. «Da muss man sich fragen: Warum schon jetzt dieser Schwenker?», sagt Lütolf. Die Weltgesundheitsorganisation WHO arbeitet seit fünf Jahren an einem neuen Bericht zu den Gesundheitsauswirkungen. Lütolf: «Dieser Bericht liegt noch nicht vor. Von Bedenkenlosigkeit von 5G kann derzeit also nicht die Rede sein.»

Einwohnerrätin Franziska Matter (Grüne) meint: «Wir finden die Aufhebung der Sistierung schade, verstehen sie aber. Es wird vonseiten der Telecomfirmen auch Druck gemacht. Die Auswirkungen auf die Gesundheit sind ungewiss. Wir werden uns weiterhin einsetzen, um den berechtigten Stimmen aus der Bevölkerung und deren Ängsten über 5G gerecht zu werden.»

Mika Heinsalo hat eine Vorstellung, wie es weitergehen könnte: «Ich wünschte mir einen runden Tisch, mit allen Beteiligten aus Gemeinderat, Einwohnerrat, Gegner, Befürworter, Netzbetreiber, um diese 5G-Themen sachlich zu diskutieren und die Chancen und Befürchtungen zu identifizieren.»