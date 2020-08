Bauchplatscher in Vollmontur: Beim ersten «Big Splash Contest» stand der Spass an erster Stelle

Eigentlich hätten die Besucherinnen und Besucher am vergangenen Samstag rollend im Schüwo Park unterwegs sein müssen. Denn nach dem Erfolg im letzten Jahr hat der Hockeyclub Wohlen auch für diesen August eine Rollschuhdisco in der grossen Eishalle geplant. Doch bereits im Mai war klar: Die Situation rund um das Coronavirus ist zu unsicher. Und so ist die Disco ins Wasser gefallen – und das wortwörtlich.

Als bekannt wurde, dass kleinere Anlässe wieder stattfinden dürfen, veranstaltete der Verein kurzerhand einen «Big Splash Contest», also ein Turmspringwettbewerb, in der Badi Wohlen. Bei der Bevölkerung stiess er damit auf grosse Begeisterung. 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer liessen ihre Rollschuhe zuhause und erschienen stattdessen in Badehosen und ausgefallenen Kostümen im Schüwo Park.