Im Rahmen des diesjährigen Basars erfährt die Berufsbildung in der Pflegi Muri besondere Aufmerksamkeit. Die Pflegi Muri bietet rund 40 Ausbildungsplätze in acht Berufen an. Ob als Praktikanten von einer höheren Fachschule oder als Auszubildende in der Pflege, Ergotherapie, Hauswirtschaft, im Betriebsunterhalt oder als Köche: Die Lernenden leisten in der Pflegi Muri täglich einen bemerkenswerten Einsatz. Besonders positiv fielen dieses Jahr Jasmin Studer und Nadia Grod auf: Studer schloss ihre Ausbildung als kantonsbeste Köchin ab und Grod, Fachfrau Gesundheit in Ausbildung, ergatterte im September an der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Australien bei den U19-Juniorinnen die Bronzemedaille.

Baustellenluft schnuppern

Die «Löwen»-Baustelle wächst und wächst. Viele Passanten wollen wissen, wie es hinter dem hohen Bauzaun aussieht. Genau diesen Einblick gewähren die Führungen vom 4. November um 11 und 15 Uhr mit Guido Küng, Leiter Bau+Technik der Pflegi Muri.

Zwischen dem «Löwen» und dem Hauptgebäude der Pflegi Muri lädt wiederum ein stimmungsvolles Stand-Ensemble zum Schmökern ein. «Träume aus Wolle», Wellness-Artikel, Holzprodukte aus dem Murimoos, Floristik, Perlen-Inspirationen und vieles mehr zeigt das breit gefächerte Angebot. Feines aus der hauseigenen Bäckerei, der Marroni-Mann und das beliebte nostalgische Karussell runden das Angebot ab. Der Markt ist von 9 bis 18 Uhr durchgehend offen. Das reichhaltige Basar-Programm erfordert erfahrungsgemäss Ausdauer. Entsprechend lockt das reichhaltige Gastronomie-Angebot zur Pause.

Alle werden umsorgt

In der Walliserstube im Dachsaal ist von 11 bis 14.30 Uhr der Fondue-Plausch angesagt. Im Restaurant «benedikt» werden von 9 bis 20.30 Uhr Raclette, Beinschinken, Kartoffelsalat, Poulet und selbst gebrautes Lonzibier serviert. Ab 17 Uhr klingt für viele Besucher der Basar-Tag in der Lounge aus. Der Basar der Pflegi Muri ist ein Gemeinschaftswerk. Mitarbeiter und Mitglieder des Vereins Pflegi Muri sowie weitere Helfer sorgen jedes Jahr für eine Veranstaltung, die für die Bewohner der Pflegeinstitution ein Highlight im Jahresprogramm ist. Damit sich Alt und Jung wohlfühlen, garantiert die Kita Wichtelburg eine professionelle Kinderbetreuung mit Hotdog-Bar, Päcklifischen und Kinderschminken. (az)