An drei Kreuzungen in Bremgarten, Berikon und Zufikon will die BDWM-Bahn künftig Barrieren aufstellen. Gemeinden, Anwohner und der Kanton wehren sich dagegen, weil sie Einschränkungen für den Strassenverkehr befürchten. Nun hat das Bundesamt für Verkehr ihre Einsprachen abgewiesen.