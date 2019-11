«Bankrotterklärung», «Missachtung des Volkswillens»: Bürgerliche erbost über Steuerfussentscheid

Der Wohler Gemeinderat bleibt dabei: Er will den Steuerfuss im nächsten Jahr bei 115 Prozent festlegen. Obwohl die Stimmbürger diese Steuererhöhung bereits zweimal an der Urne bachab schickten. Obwohl der Einwohnerrat am 14. Oktober den ersten Budget-Entwurf für das Jahr 2020 zurückgewiesen hat. Und obwohl die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission den Steuerfuss von 115 Prozent als nicht mehrheitsfähig erachtet.

Den Entscheid, nicht vom eingeschlagenen Weg abzuweichen, begründet der Gemeinderat mit den bevorstehenden Investitionen. Diese werden über die nächsten zehn Planjahre 140 Mio. Franken verschlingen. Darum seien jetzt zwingend Ertragsüberschüsse zu erwirtschaften, so der Gemeinderat.

SVP missbilligt die taktischen Spiele des Gemeinderats

Hinter der Rückweisung Mitte Oktober standen vor allem die FDP und SVP. Diese fühlen sich jetzt vom Entscheid des Gemeinderats vor den Kopf gestossen. Roland Büchi, Präsident der SVP Wohlen-Anglikon, spricht von «totaler Arroganz» vonseiten des Gemeinderats. «Der Volkswille wird ignoriert», so der Einwohnerrat. «Der Gemeinderat hätte zumindest seinen guten Willen zeigen und nur noch einen Steuerfuss von 113 Prozent vorschlagen können.» Stattdessen hätte man sich für taktische Spiele entschieden. «Der Gemeinderat erhofft sich, dass letztlich der Aargauer Regierungsrat entscheiden muss und den Steuerfuss auf 115 Prozent festsetzt.» Dieser Plan werde aber nicht funktionieren, ist Büchi überzeugt. Für das nächste Jahr reiche der bisherige Steuerfuss von 110 Prozent. «Auf diesen Schluss wird auch der Regierungsrat kommen.» 2021 sehe es anders aus. «Dann müssen wir etwas machen.»

Gemäss FDP schiebt Gemeinderat Verantwortung ab