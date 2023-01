Bancomaten Achtung Farbpatrone: So gehen Freiämter Banken gegen Spreng-Räuber vor Im vergangenen Sommer wurde der erste Bancomat im Freiamt gesprengt. Nun statten die Banken ihre Anlagen mit Farbpatronen aus. Neue Kleber sollen die potenzielle Täterschaft darauf aufmerksam machen.

Am Bancomat der Raiffeisenbank Kelleramt-Albis in Oberlunkhofen warnt seit einigen Wochen ein Aufkleber vor einer Einfärbe-Kassette im Innern der Anlage. Laura Koller

Bis die Nachbarschaft realisiert, dass es der Knall einer Explosion war, der sie da eben aus dem Schlaf gerissen hat, ist es meist schon zu spät. Innerhalb von Sekunden ist das Geld eingepackt und die Diebesbande über alle Berge verschwunden. Zurück bleibt ein trauriger Haufen Schrott, der einmal ein Bancomat gewesen ist.

Das Phänomen von Bancomaten-Sprengungen in der Schweiz nimmt zu. Während es lange hauptsächlich Geldanlagen nahe der Landesgrenze betraf, ist diese Art des Verbrechens unterdessen auch auf dem Land angekommen. Im vergangenen Sommer traf es erstmals das Freiamt. In der Nacht auf den 10. August wurde der Automat der Raiffeisenbank Wohlen an der Sarmenstorferstrasse 17 in Büttikon zerstört.

Um solche Angriffe künftig zu verhindern, setzen immer mehr Banken auf das System der Einfärbe-Kassetten. Wie Aufkleber an diversen Automaten in der Region zeigen, ist diese Massnahme nun auch im Freiamt in Gebrauch.

Im Kelleramt sind alle Scheine mit Tinte abgesichert

Auf den Klebern der Raiffeisen steht «Cash Protect» (Geld-Schutz) geschrieben. Ergänzt wird der Schriftzug von roten Farbspritzern. Er soll potenzielle Täterinnen und Täter darauf aufmerksam machen, dass die Anlage mit Farbpatronen ausgestattet ist.

Im Fall einer Sprengung färben diese die Banknoten ein und machen es für die Diebe praktisch unmöglich, das Geld zu verwenden. «Wir hoffen, dass wir das Problem damit in den Griff bekommen», sagt André Bächinger, vorsitzender Bankleiter der Raiffeisenbank Kelleramt-Albis. Unterdessen wurden die Automaten in Oberlunkhofen, Arni, Jonen, Ottenbach und Affoltern am Albis mit Patronen ausgerüstet.

Mit roten Farbspritzern wollen die Banken vor den Patronen warnen, die bei einer Sprengung das Geld unbrauchbar machen. Laura Koller

Auch andere Raiffeisenbanken in der Region haben sich dazu entschieden, das System einzuführen. Eine Massnahme, die die Mutterbank schweizweit allen Niederlassungen empfiehlt. Für die Umsetzung sind die Regionalbanken jedoch selbst zuständig, wie die Medienstelle schreibt.

Auch die Aargauische Kantonalbank setzt auf Farbe

Als Vorsichtsmassnahme Bancomaten ausser Betrieb zu nehmen, sei in der Region Kelleramt-Albis bisher kein Thema gewesen, so Bächinger. Zu diesem Schritt entschied sich die Raiffeisenbank Wohlen nach dem Vorfall in Büttikon und hob den Automaten in Tägerig auf. Er hätte, wie jener in Büttikon, per Ende 2022 ausser Betrieb gehen sollen. Nach dem Vorfall am 10. August wurde die Anlage in Tägerig fünf Tage danach vorzeitig entfernt.

Im vergangenen Jahr entschied sich auch die Aargauische Kantonalbank (AKB) dazu, aus Sicherheitsgründen einzelne Bancomaten zu entfernen. Betroffen waren solche in Hausmauern oder jene, die bei einer Sprengung hohen Sachschaden verursachen und Personen gefährden würden.

So wurde im vergangenen April beispielsweise die Anlage in der Hausfassade der AKB in Bremgarten entfernt. Daneben setzt aber auch diese Bank auf Prävention und in diesem Rahmen auf Einfärbe-Kassetten.

Christine Honegger, Leiterin Unternehmenskommunikation der AKB, teilt auf Anfrage der AZ schriftlich mit: «Wir rüsten unsere Bancomaten zurzeit mit Farbpatronen aus. Die Geräte werden mit entsprechenden Aufklebern versehen und allenfalls bringen wir zusätzlich Hinweise auf dem Bildschirm an.»