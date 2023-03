Balkan-Sound und Elektro Swing Open-Air-Feeling im Wohler Casino: Das Zamba-Loca-Team überrascht wieder mit heissen Bands Vor vier Jahren stieg das letzte Open Air Zamba Loca in Wohlen. Nun gibt es ein kleines Revival. Am 22. April steigt die Zamba Party Vol. 1 im Wohler Casino mit Balkan-Sound und Elektro Swing.

Die letzte Austragung des Open Airs Zamba Loca beim Wohler Vitaparcours stieg vor vier Jahren. Bild: Andrea Weibel (24.8.2018)

Das Open Air Zamba Loca beim Wohler Vitaparcours war viel mehr als ein Musikfestival. Die Open-Air-Party war ein Dorffest, das alle Altersgruppen ansprach und mit seinem Programm die verschiedensten Musikgeschmäcker bediente. 2019 fand das Zamba Loca zum letzten Mal statt. Die AZ berichtete damals von einem «verrückten, anarchischen, alternativen Fest, das im Zeichen des friedlichen Beisammenseins und der Liebe stand».

Die Pandemie sorgte dafür, dass man sich zwei Jahre gedulden musste, bis die Nachfolgeveranstaltung, das «Stoppelfeld», sich erstmals mit einem ebenfalls vielseitigen und überraschenden Programm der Öffentlichkeit präsentieren konnte.

Die Helfenden sind wieder mit von der Partie

Die Organisatoren des Zamba Loca waren in der Zwischenzeit nicht untätig. Im vergangenen Herbst organisierten sie ein Konzert in Wohler Picadilly Pub. Der Erlös aus diesem Konzert ging an die Maya Education Institution in Nepal. Christian Döbeli, einer der Organisatoren des Zamba Loca, regte diese Benefizveranstaltung an.

Er kennt die Initiantin dieser Institution, die eine Schule in einem abgelegenen nepalesischen Dorf gebaut hat. Die vergangenen vier Wochen verbrachte er in dieser Schule in Nepal, um sich ein Bild zu machen und natürlich um selber Hand anzulegen.

Ein Open Air mit seinem eigenen Charme: Das war das Zamba Loca in Wohlen. Bild: Timea Hunkeler (30.8.2017)

Wieder zurück in der Schweiz hilft er nun bei der Organisation der ersten Zamba Party im Wohler Casino am 22. April. Mit von der Partie ist die Band Palko! Muski, die Balkansound spielt. Ebenfalls engagiert wurde Klischée, eine Elektro-Swing-Band, die keinen kalt lässt. So verspricht es jedenfalls Döbeli. Auch dabei sind die beiden weiblichen DJanes Cicciolina Versace Experience und DJanes. Döbeli sagt: «Die haben schon am Zamba Loca aufgelegt und für tolle Stimmung gesorgt.»

Und wie es sich gehört für eine Veranstaltung des Zamba-Loca-Teams darf man auf die Dekoration gespannt sein. Döbeli liess sich schon mal entlocken, dass es einen Caipi-Barwagen geben wird. Mit von der Partie werden auch viele Helferinnen und Helfer des ehemaligen Open Airs sein und natürlich hofft man, dass auch die Zamba-Loca-Fans ins Casino kommen werden und so Festivalstimmung aufkommen wird.

Döbeli hofft, dass diese Veranstaltung die Leidenschaft der Organisatoren wieder weckt und dass dies nicht die einzige Veranstaltung bleiben wird. Vielleicht gelinge es, künftig noch weitere, kleinere Veranstaltungen zu organisieren und damit dazu beizutragen, dass in Wohlen etwas läuft.