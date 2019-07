Leute aus der ganzen Schweiz machen am Wettbewerb auf www.ag20.ch mit», freute sich OK-Präsident Hermann Bütler am Freitagabend, als die organisierenden Vereine, der STV Beinwil/Freiamt und der Schwingklub Freiamt, sich zum ersten Mal auf dem Festgelände trafen, um auf ihre Zusammenarbeit anzustossen.

Mit dabei sind natürlich die erfolgreichen Schwinger des Schwingklubs Freiamt, die in jüngster Zeit mit grossartigen Leistungen glänzten. So gewann Joel Strebel am 16. Juni das Solothurner Kantonalschwingfest in Zuchwil; der erste Kranzfestsieg des Vereins seit Jahren.

Vier weitere Kränze erschwangen sich die Freiämter am Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest in Läufelfingen und noch einen am Nordostschweizer Schwingfest in Hallau.

Schöne Lebendpreise und tolle Glocken locken

Zusammen mit den nicht minder erfolgreichen Turnern des STV Beinwil/Freiamt, die sich am Eidgenössischen Turnfest in Aarau den 3. Rang in der zweiten Stärkeklasse erkämpften, werden die Schwinger ein Fest auf die Beine stellen, von dem man auch nach dem Schlussgang noch lange schwärmen wird.