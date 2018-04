Durch die Bauarbeiten erhält bald ein Grossteil der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wohlen Zugang zum modernsten Netz der Schweiz. Am 16. April beginnt Swisscom mit dem Ausbau der neusten Glasfasertechnologien «Fibre to the Street» (FTTS) und «Fibre to the Building» (FTTB).

Swisscom erklärt: «Bei FTTS werden Glasfasern bis rund 200 Meter vor die Gebäude gebaut. Grössere Liegenschaften werden durch FTTB bis ins Gebäude mit Glasfaserkabel erschlossen.» Für die restliche Strecke bis in die Wohnungen und Geschäfte kommt das bestehende Kupferkabel zum Einsatz. «Diese Technologien ermöglichen ultraschnelles Internet mit bis zu 500 Mbit/s. Damit können künftig Daten blitzschnell übers Internet übertragen werden, und die Anschlüsse sind auch für zukünftige Anforderungen bestens gerüstet», heisst es weiter.

Dies sei nötig, da Privatkunden und Unternehmen beispielsweise aufgrund von Streaming-Angeboten, Videos in HD-Qualität und neuen Cloud-Diensten immer mehr Daten mit noch höheren Bandbreiten benötigen.

Immer genau informiert

Der Netzausbau in Wohlen wird durch die Axians Broger AG, dem Netzbaupartner von Swisscom AG, im Mandat des Generalunternehmers ausgeführt. Ab dem 16. April werden zuerst Werklöcher aufgegraben und umgebaut, damit die Glasfaserkabel für die zukünftige Breitbandverbindung eingezogen werden können. Zudem werden Mini-Quartierverteiler in den Schächten verbaut, die via Glasfaser mit der Zentrale verbunden werden. «Swisscom ist bestrebt, die Emissionen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten, und wird die Sicherheit der Fussgänger auf den Gehwegen jederzeit gewährleisten», verspricht die Firma. Mitte August sollen die Ausbauarbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein und Wohlen über die neueste Breitbandtechnologie verfügen.

Damit die Bewohner und Nutzer sich stets über die Bauarbeiten auf dem Laufenden halten können, bietet Swisscom den «Checker» an. Auf www.swisscom.ch/checker können sie ihre Telefonnummer oder Adresse eingeben und prüfen, welche Leistungen und Produkte an ihrem Standort verfügbar sind. Ebenfalls können sie sich für die automatische Benachrichtigung für ihren Standort eintragen. Swisscom informiert, sobald an der jeweiligen Wohnadresse neue Informationen zum Ausbau vorliegen.