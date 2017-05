Gewässerverschmutzung ist eine ganz üble Sache. Ereignet haben soll sich ein solcher Fall auf einer Baustelle am Wissenbach in Boswil. Die Untersuchungsbehörden bezeichneten aus einer langen Reihe von Beteiligten den Stellvertreter des Bauführers als Verursacher der vermeintlichen Umweltsünde. «Nach dem Motto: ‹Den Letzen beissen die Hunde› wurde die Untersuchung geführt und ein Schuldiger gesucht», wie der Verteidiger des Angeklagten vor Bezirksgericht Muri sagte. Nach über zweistündiger Verhandlung fiel das Urteil zu Gunsten des Angeklagten aus. Er wurde von Gerichtspräsidentin Simone Baumgartner-Stämpfli von Schuld und Strafe freigesprochen.

Hoher Anteil an Feststoffen

Der Fischereiaufseher bemerkte am 4. Juli 2016 auf seinem Rundgang eine starke Trübung des Wissenbachs sowie eine verringerte Durchlässigkeit der Bachsohle bei der Einmündung in die Bünz. Die Kantonspolizei wurde aufgeboten und eine Wasserprobe genommen. Die Laborauswertung ergab, dass der Bach unterhalb der Baustelle für Hochwasserschutzmassnahmen einen sehr hohen Anteil an Feststoffen aufwies: 415 Milligramm pro Liter ungelöste Stoffe. Eine unnatürlich hohe Ablagerung von feinen Partikeln könne die Durchlässigkeit der Gewässersohle vermindern und somit den Sauerstoffgehalt nachteilig verändern, was sich auf die Fauna und Flora des Gewässers nachteilig auswirke, stellte die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten fest.

«Baustellenabwasser eingeleitet»

Die Untersuchungsbehörden erkannten in der Bachtrübung «eine Gewässerverschmutzung durch das Einleiten von verschmutztem Baustellenabwasser in ein Oberflächengewässer», wie die Staatsanwaltschaft in ihrem Strafbefehl vom 2. Februar 2017 festhielt. Als Urheber wurde das mit den Arbeiten am und im Bach beauftragte Bauunternehmen bezeichnet und dessen Bauführer dafür verantwortlich gemacht. Beantragt wurde eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 300 Franken, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von 2 Jahren, ferner eine Busse von 3000 Franken sowie eine Strafbefehlsgebühr von 1500 und Polizeikosten von 40 Franken.

Was war geschehen? Am Wissenbach wurden im Auftrag des Kantons Hochwasserschutzmassnahmen ausgeführt, wozu auch Betonarbeiten nötig waren. Etwa einen Kilometer weiter oben, am Forstbach, waren Arbeiter mit schwerem Gerät mit der Böschungssicherung beschäftigt. Vertreter des Kantons waren sozusagen wöchentlich auf der Baustelle, nahmen jeweils an Bausitzungen teil, und sie registrierten die Art und Weise der Bautätigkeit und den Fortschritt der Arbeiten auf der Baustelle.

Es wurde nie etwas bemängelt, geschweige denn ein Baustopp verfügt, wie an der Gerichtsverhandlung durch zwei Zeugen (Fachleute vom Kanton) einhellig bestätigt wurde. Mehr noch: «Eine Wasserbaustelle ohne gewisse Eintrübungen gibt es nicht», betonte einer der beiden Zeugen. Um das Belasten des Bachwassers mit aufgewühlten Sedimenten und Kleinstteilen möglichst gering zu halten, hat das Baugeschäft sogenannte Wasserhaltungen errichtet, das heisst, Dämme erstellt und den Bach während den Bauarbeiten jeweils für etwa einen Tag in Röhren umgeleitet.

Der Verteidiger beantragte einen Freispruch für seinen Mandanten. Die Gerichtspräsidentin folgte nach der Urteilsberatung dem Antrag, unter anderem mit der Begründung: «Es geht nicht eindeutig hervor, durch welche Baustelle – die obere oder die untere – die Wassertrübung verursacht wurde. Und im Übrigen hat niemand etwas falsch gemacht, auch der Angeklagte nicht.»