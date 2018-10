Am Sonntagmorgen entdeckten Anwohner den Bagger im Bach. Unbekannte hatten das 6.5 Tonnen schwere Gefährt in der Nacht zuvor gestohlen, die Strolchenfahrt endete im Bachbett. Wer für den Unfall verantwortlich ist, ist unklar. «Wir ermitteln in alle Richtungen», so Polizeisprecherin Barbara Breitschmid gegenüber dem Regionalsender «TeleM1».

Trotzdem kursieren Theorien, wo die Täter möglicherweise hergekommen sind. Auch der Polizei ist es nicht entgangen, dass in Muri am Samstagabend ein Oktoberfest gefeiert wurde. Womöglich haben die Täter den Abend dort verbracht. Verschiedene Anwohner brachten gegenüber «TeleM1» auch Jugendliche ins Spiel, die sich offenbar häufig an dem Bach treffen, in dem der Bagger gefunden wurde.

Wie genau der Bagger überhaupt gestohlen werden konnte, ist ein Rätsel. Der Schlüssel befindet sich verschlossen in einem kleinen Tresor am Fahrzeug. Dieses musste mit einem Spezialkran geborgen werden und konnte ohne grosse Schäden bereits am Dienstag wieder eingesetzt werden. (agl)