Zwischen dem Dorf Beinwil und dem Weiler Wiggwil ist eine Strasse und ein Radweg. Und sonst nicht viel. Aber zwischen Strasse und Radweg gibt es einen Grünstreifen, der die private «IG Bäumige Zukunft» auf eine Idee brachte: Hier könnte eine Baumallee nicht nur das Landschaftsbild aufwerten, sondern auch der Ökologie dienen. Diesen Monat ist es soweit: Am 29. März werden zwischen hier Linden und Taubeneichen gepflanzt. Damit hat die «Ig Bäumige Zukunft» ein Ziel erreicht. Weitere sollen verfolgt werden, wie Astrid Gebert Käppeli erklärt.

Die IG Bäumige Zukunft mit Dani, Fabio, Margrit Stutzer, Angie Sachs, Hans-Mathias Käppeli sowie Astrid Gebert pflanzt die Eichen und Linden zusammen mit der Schule Beinwil und vielen Kindern sowie Freiwilligen. Die Pflanzlöcher sind bereits vorbereitet. «Die Bäume werden die Dorfteile optisch aufwerten, den Erholungswert für die Bewohner erhöhen und eine eindrückliche Verbindung der beiden Dorfteile darstellen», halten sie fest. Sie würden aber auch eine ökologisch wichtige Vernetzungsfunktion übernehmen und einen Beitrag zur Verbesserung von Luft und Klima leisten. «Bäume erschliessen die vertikale Dimension und wirken als Lebensraumvervielfacher. So versorgen sie viele Insekten und Kleinlebewesen mit Pollen und Früchten. Sie filtern die Luft von Staub und Schadstoffen», hält die IG in einer Mitteilung fest. Bäume würden weiter Sauerstoff bilden und das Treibhausgas Kohlendioxid binden und damit einen wertvollen Beitrag gegen die Klimaerwärmung leisten. «Zudem gleichen sie das regionale Klima aus und reduzieren Lärm.»

Futter für Kleintiere

In den letzten 20 Jahren seien 70 bis 80 Prozent aller Insekten verschwunden. Von einer Linde könnten sich 200 Insektenarten, von einer Eiche sogar 500 Insektenarten ernähren. Diese seien wiederum die Grundlage für viel andere Kleinstlebewesen, aber auch Vögel. Die Linde sei Imkern schon lange bekannt als Bienenweide. Eiche und Linde seien Nummer eins und zwei auf der Rangliste der ökologisch wertvollsten einheimischen Baumarten. «Wir pflanzen bewusst kleine Bäume (Heister), damit sie sich an die Umgebung besser anpassen und erfolgreicher wachsen können.» Sie werden in den kommenden Jahren zu hochkronigen Bäumen aufgeastet. Die private Initiative wird vom Fonds Landschaft Schweiz und dem Kanton Aargau, Abteilung Landschaft und Gewässer, finanziell unterstützt. Die restlichen Kosten und den Unterhalt für die ersten fünf Jahre tragen die Initianten. Selbstverständlich können auch weitere Interessierte einen Beitrag an die Kosten leisten. Den Unterhalt nach fünf Jahren trägt die Gemeinde Beinwil.

Die IG Bäumige Zukunft lädt alle ein, bei der Pflanzung zusammen mit den Kindern der Schule Beinwil mitzuhelfen oder beim anschliessenden Einweihungsapéro dabei zu sein: Donnerstag, 29. März, 15.30 Uhr Setzbeginn; 17 Uhr Apéro. Anmeldung an: gebert_kaeppeli@bluewin.ch