Bachelorette 2022 Jawohl! Angelo ist auch nach der vierten Sendung noch im Rennen Angelo aus Bremgarten ist der einzige verbliebene Freiämter, der noch um das Herz der Bachelorette kämpfen kann. Er scheint sie auch zu begeistern, wenn er in der Sendung kaum präsent ist. Darum gibt's für einmal nur einen kurzen Bericht. Mehr gibt es einfach nicht her.

Angelo aus Bremgarten hat die Bachelorette mit seinem Tanzstil für sich gewonnen. zvg

Für einmal wird der Text kurz. Ja, liebe Freiämterinnen und Freiämter, unser Angelo ist auch nach der vierten Folge der Bachelorette noch dabei. Nach einer «White Coconut and Cocktail Party» verlieh sie ihm den Titel «Bester Tänzer des Abends». Dabei sah Angelo – wie jeder andere Kandidat – alles andere als nüchtern aus.

Darüber gab der Sprecher aus dem Off jede Menge Kommentare ab. Über die betrunkenen Kandidaten und über Kokosnüsse in jeder Form. Zum Beispiel, als die Herren mit der Bachelorette tanzten: «Alle Nüsse sind in Bewegung.»

Das obligate Spiel «Wahrheit oder Pflicht». zvg

Viel mehr muss über die Folge gar nicht gesagt werden. Höchstens vielleicht noch, dass Bachelorette Yuliya mit ihren Herren jenes Spiel spielte, das bei der 3+-Show immer in irgendeiner Form kommt: Wahrheit oder Pflicht. Angelo musste zugeben, wann er zuletzt einen Orgasmus hatte – vor zwei Wochen. Und er wurde von der Bachelorette mit dem Gürtel auf den Hintern gehauen – auch das gehörte zum furchtbar lustigen Spiel.

Am Ende sagte er: «Wenn ich Yuliya sehe, habe ich automatisch immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Das hat bisher keine Frau geschafft.» Naja, das ist vermutlich leicht an der Wahrheit vorbei, denn Angelo scheint ein sehr fröhlicher, herzlicher Mensch zu sein, der oft lächelt und lacht.

Angelo strahlt, er hat eine weitere Rose bekommen. zvg

So, es sind noch acht Kandidaten im Rennen, darunter Angelo. Nächstes Mal gibt's vermutlich mehr zu schreiben. Versprechen will ich aber nichts.