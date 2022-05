Bachelorette 2022 Freiämter Angelo in Tränen: Bachelorette schickt «den perfekten Mann» nach Hause Das hat niemand kommen sehen: Genau vor den Dream Dates, bei denen die Kandidaten einen ganzen Tag und eine Nacht mit ihrer Traumfrau Yuliya verbringen dürfen, musste der Bremgarter Angelo seine Koffer packen. Er hat geweint wie kein anderer Kandidat zuvor. Jetzt ist die Bachelorette selber Schuld.

Angelo in Tränen: Der Bremgarter erhielt in der sechsten Folge keine Rose mehr von der Bachelorette. zvg

Noch vor einer Woche lieferte die AZ an dieser Stelle fünf Gründe, wieso der Bremgarter Elektrozeichner Angelo zum Sieger der diesjährigen Staffel «Bachelorette» auf 3+ werden sollte. Auch Bachelorette Yuliya sagte in der ersten Folge: «Du bist so, wie ich mir den Mann an meiner Seite wünschen würde.»

Diesmal, in der sechsten Folge, setzte sie sogar noch einen drauf: «Ich habe dir bei unserem ersten Date gesagt, dass du der perfekte Mann bist. Jedenfalls perfekt, wie ich ihn mir vorstelle. Daran hat sich nichts geändert.» Angelo strahle eine solche Ruhe aus, die ihr extrem guttue, sagte Yuliya zum 28-jährigen Bremgarter. «In deiner Nähe fühle ich mich megawohl.»

Da konnte er noch grinsen: Angelo beantwortete die Fragen der Bachelorette mit Bravour – wie immer. zvg

Wenn ein Text aber mit so viel Glückseligkeit anfängt, ist klar, dass bald das grosse Aber folgen muss. Dieses war es, das Angelo die Tränen in die Augen trieb. «Aber wo Ruhe ist, brennt auch wenig Feuer. Ich vermisse bei dir die Leidenschaft», musste er sich anhören. Und:

«Angelo, deine Augen verraten mir, dass du für mich bereits Gefühle hast. Ich befürchte nur, dass ich mit diesen Gefühlen nicht mithalten kann, so, wie du es verdient hast.»

Dann kam der schlimmste Satz, den ein «Bachelorette»-Kandidat sich vorstellen kann: «Ich kann dir die Rose leider nicht geben.»

Wenn es nicht für beide stimmt, «ist es vielleicht besser so»

Angelo weinte. Er weinte so stark wie kein Kandidat vor ihm in dieser Staffel. Und er sagte: «Wenn man eine Frau findet, die einen so sehr berührt, dann ist klar, dass ich verletzt bin.» Sonnenschein Angelo ist zwar von Herzen traurig, dennoch ist ihm bewusst: «Es muss für beide stimmen, und wenn das nicht der Fall ist, ist es vielleicht auch besser so.»

Dabei hatte die AZ so viel Hoffnung für ihn. Auch in dieser Folge kommt er sehr sympathisch rüber. Selbstverständlich hat er alle Fragen an einem kleinen Vierer-Strand-Date mit Bravour beantwortet.

Ist er jemals fremdgegangen? «Nein, das ist für mich ein komplettes No-Go.» Könnte er sich eine offene Beziehung vorstellen? «Nein, nie. Ich möchte meine gesamte Energie, Liebe und Gefühle der einen Person geben, mit der ich zusammen bin», sagte er, und es schien, als würde er damit genau ins Herz der Bachelorette treffen. Es schien.

Zum letzten Mal durfte sich Angelo die Drinks am thailändischen Strand zusammen mit der Bachelorette und anderen Kandidaten schmecken lassen. zvg

Auch sonst zeigte er sich sympathisch und lustig. Bei der leicht irritierenden Szene, bei der einer der Männer als Überraschung für seine Konkurrenten eine Quark- und Gurkenmaske vorbereitete, ass Angelo stattdessen die Gurke auf. Und dass er mit einem anderen für den unbeliebten Gian die Koffer gepackt hat und ihn rauswerfen wollte, ist halt so bei «Bachelorette», das kommt in irgendeiner Form immer, das ist nicht Angelos Schuld. (Ja, ich habe wirklich schon gut zwei Staffeln geschaut. Darum schreibe ich darüber, so müssen Sie sich die Folgen nicht antun.)

Dafür stehen seine Chancen bei den Frauen jetzt sicher gut

Nun ist es also aus, Angelo musste zurück in die Schweiz. Das bedeutet leider, dass der ehemalige AZ-Freiamt-Co-Leiter Fabio Vonarburg nicht zum Finaltickern kommt. Etwas Positives hat es aber: Angelo hat sich so gut verkauft, dass es für ihn jetzt ein Leichtes sein sollte, hier eine tolle Frau zu finden. Eine, die seine Augen ebenfalls zum Strahlen bringt. Dafür aber hoffentlich eine, die weniger Schönheitsoperationen hinter sich hat. Toi, toi, toi, Angelo.