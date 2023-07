Auw Jedes Jahr ein Riesenerfolg: Beim Dorffest können Besuchende in den Wilden Westen eintauchen oder Tessin-Ferienstimmung geniessen Das Dorffest Auw findet dieses Jahr am 22., 23. und 25. Juli statt. Der Anlass ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Freiämter Kulturkalenders. Musik, Spiel und Spass, Kulinarik und Party – es ist für jeden etwas dabei.

Ein Lunapark wird auch dieses Jahr für Spass und Unterhaltung sorgen. Bild: Stefan Kaiser

«Es ist ein kultureller Anlass, der gar nicht mehr wegzudenken ist», sagt OK-Präsident und Brass-Band-Mitglied Oliver Leu und bezieht sich dabei auf das Dorffest Auw. Dieses Wochenende findet es bereits zum 54. Mal statt. Am 22., 23. und 25. Juli wird gefeiert, was das Zeug hält. Erwartet werden rund 5000 Besucherinnen und Besucher.

Dazu gehören nebst den rund 2300 Auwer Einwohnerinnen und Einwohnern auch viele Auswärtige, etwa aus dem Kanton Zug oder der Ostschweiz. Das Dorffest ist beliebt – «manche richten sogar ihre Ferien danach», so Leu.

Beizlifest am Samstag und viel Musik am Sonntag

Das Fest startet am Samstagabend um 18 Uhr mit dem Beizlifest. Mit dabei sind sieben verschiedene Stände. «Jedes Beizli hat sein eigenes Motto», erklärt Leu. Es gibt beispielsweise den Saloon mit Western-Feeling oder die Taverne mit Blumen, Wein, Fleisch- und Käseplättli, die stark an das Tessin erinnert. Auch Partybegeisterte kommen nicht zu kurz und können sich bei der Shot-Bar vergnügen oder zur Musik von DJ Ugly in der Festhütte tanzen.

Die MG Brass Band Auw organisiert zum 54. Mal das Dorffest. Bild: Roger Zbinden

Für den Sonntag wird das Festzelt umgebaut, damit die Brass Band Auw um 14 Uhr auftreten kann. Gleich im Anschluss leisten Gerolds Musikvagabunden ihren musikalischen Beitrag zum Dorffest. Weiter sorgt ein Lunapark mit diversen Attraktionen sowie Ponyreiten und eine Hüpfburg für Unterhaltung. Um 17 Uhr treten verschiedene Musikgruppen auf dem ganzen Festgelände auf. «Es soll ein Strassenmusikfeeling rübergebracht werden», erklärt Leu.

Dienstag als dritten Festtag hat traditionelle Gründe

Weiter geht das Fest am Dienstag. Um 17.30 Uhr wird ein Fyrobebier veranstaltet. Leu erzählt: «Dazu haben wir die regionalen Unternehmen aus Auw und anliegenden Dörfern angeschrieben und eingeladen.» Die Örgeli-Gruppe «Echo vom Hindere-Litzä» musiziert und die Beizli werden ein letztes Mal eröffnet.

Dass Auw den Dienstag als dritten Festtag gewählt hat, hat mehrere Gründe. «Vor etwa 30 oder 40 Jahren ist man im Freiamt am Dienstag in den Ausgang gegangen», erklärt Leu. Die Tradition wird heute weitergelebt. So erreichen die Organisatoren auch die älteren Generationen, die sich den Dienstag gewohnt sind. «Auch für die Jungen, die in den Sommerferien sind, passt dieser Tag», führt der 28-Jährige weiter aus. Zudem können die Festorganisatoren am Montag so einen Ruhetag einlegen.

Das Dorffest wurde schon immer von der Brass-Band Auw organisiert. Seine Anfänge hatte der Anlass im kleinen Rahmen in einer Garage. Seit etwa zwei Jahrzehnten findet das Fest in den jetzigen Dimensionen statt. In Zukunft soll es nicht mehr weiter wachsen, um auf die Gemeinde und die Nachbarschaft Rücksicht nehmen zu können. «Es ist ein Miteinander», sagt Oliver Leu.