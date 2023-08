Hindernisfrei in den Bus einsteigen: Haltestelle Mitteldorf wird umgebaut

Am 28. August startet das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt mit den Umbauarbeiten an der Bushaltestelle Mitteldorf in Auw. Während rund zehn Wochen werden die beiden Haltekanten gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut.