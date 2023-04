Auw Fahrradfahrerin von Auto touchiert und gestürzt - Zeugenaufruf Am Samstagmorgen kam es auf der Ausserortsstrecke in Auw zu einer Kollision eines Autos mit einer Fahrradfahrerin. Die Person, welche das Fahrzeug gelenkt hatte, fuhr weiter. Die Fahrradfahrerin wurde verletzt und es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, kurz nach 05:30 Uhr, in Auw. Eine auf der Ausserortsstrecke der Muristrasse von Auw in Richtung Muri fahrende 33-jährige Fahrradfahrerin wurde von einem in gleicher Richtung fahrenden, silbernen Auto touchiert und stürzte. Die Person, welche das Auto lenkte, fuhr ohne Anzuhalten weiter.

Der Autofahrer hielt nicht an. zvg

Beim Unfall verletzte sich die Fahrradfahrerin und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt Muri (056 675 76 20) zu melden. (has)