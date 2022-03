Auw 12-jähriger Fahrradfahrer angefahren -Autoinsassen gesucht Am Samstagabend kam es in Auw zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Der Fahrradfahrer stürzte. Er blieb unverletzt. Die Insassen des Autos werden gesucht.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 19. März, 17:30 Uhr, in Auw. Der auf der Bergstrasse fahrende 12-jährige Fahrradfahrer bog in die Alikonerstrasse ein, als er von einem vom Dorfzentrum her auf der Alikonerstrasse nahenden Auto am Hinterrad touchiert wurde. Dabei stürzte der Fahrradfahrer. Die Insassen des Wagens entfernten sich, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden.

Die Polizei ist auf der Suche nach den Autofahrern. Keystone

Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Wagen, der von einer weiblichen Person gelenkt wurde. Beim Beifahrer handelte es sich um eine männliche Person. Das Fahrzeug dürfte durch den Aufprall vorne links leicht beschädigt sein oder Gummiabriebspuren aufweisen. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zur gesuchten Autofahrerin und dem Beifahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Stützpunkt Muri (Tel. 056 675 76 20) in Verbindung zu setzen. (has)