Den Unfall hat eine 35-jährige Schweizerin verursacht. Sie geriet am Donnerstag kurz nach 18 Uhr auf die Gegenfahrbahn, nachdem sie in Richtung Bremgarten fahrend den Umfahrungstunnel passiert hatte. Ihr Hyundai kollidierte mit einem entgegenkommenden VW, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilt. Den Hyundai überschlug es, er blieb auf dem Dach liegen.

Die 35-jährige Schweizerin. der VW-Fahrer, ein 54jähriger Mazedonier, und seine Beifahrerin wurden mittelschwer verletzt. Sie mussten mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Der Umfahrungstunnel wurde während der Tatbestandsaufnahme und der Bergung, welche bis 20.15 Uhr dauerte, gesperrt. Die Feuerwehr Oberwil-Lieli leitete den Verkehr um.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten ordnete bei der 35-jährigen Schweizerin eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei klärt die genaue Unfallursache ab. Zudem nahm sie der Unfallfahrerin den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. (az)