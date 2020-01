Auto schlittert bei Niederwil über glatte Strasse – und kollidiert mit der Polizei

Auf der Wohlerstrasse zwischen Wohlen und Niederwil waren drei Autos in den Unfall involviert. Zum Unfall kam es um 8.40 Uhr. Ein Lenker geriet auf der morgendlich glatten Strasse ins Schleudern und prallte erst in einen korrekt entgegenkommenden Patrouillenwagen der Polizei und danach in einen zweiten Personenwagen. Eine Person ist dabei leicht verletzt worden und musste ins Spital, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Die verunfallten Kantonspolizisten waren just wegen dieser glatten Strasse auf einer Kontrollfahrt unterwegs. Sie waren davor von einem Passanten darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Strasse zwischen Wohlen und Niederwil spiegelglatt ist.

Zwischen Künten und Bellikon rutschte ein Auto von der Strasse. Verletzt wurde dort niemand. Die Strassen werden nun gesalzen. Graser mahnt Verkehrsteilnehmer im Aargau zur Vorsicht: Vereinzelte Strassen könnten nach wie vor glatt sein.

