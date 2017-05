Eine 26-jährige Autofahrerin wollte am Montag in Aristau von der Hauackerstrasse her die Bremgartenstrasse in Richtung Zürcherstrasse überqueren. Dabei missachtete sie offenbar das Vortrittsrecht eines Motorradfahrers, der von rechts auf der Bremgartenstrasse herannahte.

Der Motorradlenker prallte daraufhin zunächst gegen das Auto der 26-jährigen und anschliessend noch gegen einen Lieferwagen, der in der Einmündung zur Zürcherstrasse stand. Dabei erlitt der 45-Jährige eine Fraktur am linken Bein, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15'000 Franken. Die Autofahrerin musste den Führerausweis abgeben.

