Austritt Freiämter Zivilschutz will nichts mehr vom Kantonalverband wissen und tritt aus: Das sind die Gründe Der Gemeindeverband Bevölkerungsschutz und Zivilschutz Freiamt hat entschieden: Er wird aus dem Aargauischen Zivilschutzverband austreten. Die Freiämter Vize-Verbandspräsidentin Milly Stöckli erklärt, was dahinter steckt.

Michael Stocker, Kommandant und Stellenleiter der Zivilschutzorganisation Freiamt, erklärte am Dienstagabend den Abgeordneten, wieso ein Austritt aus dem AZSV sinnvoll ist. Bild: Chris Iseli

Die Zivilschutzorganisation Freiamt ist nicht mehr auf die Dienste des Aargauischen Zivilschutzverbandes (AZSV) angewiesen. Unterstützt durch andere Organisationen wie die Feuerwehr können sie das, was der Kantonale Verband anbietet, auch alleine organisieren. Davon sind nicht nur die Verantwortlichen überzeugt, wie sich am Dienstagabend zeigte.

Die Abgeordneten des Gemeindeverbands Bevölkerungsschutz und Zivilschutz Freiamt, aus dem die Zivilschutzorganisation Freiamt hervorgeht, stimmten über den Austritt aus dem AZSV ab – und sprachen sich mit einer grossen Mehrheit dafür aus, wie Milly Stöckli, Vizepräsidentin des Gemeindeverbandes, der AZ berichtet. Mit diesem Entscheid fallen künftig hohe Kosten weg – aber auch einige Leistungen und Angebote.

«Auch für den politischen Austausch sorgen wir selber»

An der Versammlung war Romuald Brem, Präsident des AZSV, zu Gast. «Er hat ausführlich seinen Standpunkt klargemacht und erklärt, was wir alles verlieren, wenn wir aus dem Verband austreten», erzählt Stöckli. Michael Stocker, Kommandant und Stellenleiter der Zivilschutzorganisation Freiamt, hätte dem entgegenhalten können, dass man von diesen Angeboten in der Region vieles nicht brauche.

Darunter die Möglichkeit, an Fachreferaten und Workshops teilzunehmen. «Solche Veranstaltungen organisieren wir jeweils selber», sagt Stöckli. Die Öffentlichkeitsarbeit würden sie ebenfalls erledigen. «Und auch für den politischen Austausch sorgen wir selber. Wir holen die regionalen Politiker an den Tisch, um mit ihnen direkt zu verhandeln», ergänzt sie.

Auch vom Ausleihangebot für Ausstellmaterial habe man nie Gebrauch gemacht. «Wir arbeiten gut mit der Feuerwehr, den Samaritern, der Regionalpolizei oder auch dem Rettungsdienst des Spitals zusammen und können uns gegenseitig aushelfen. Wir organisieren auch gemeinsame Anlässe wie den Blaulichttag ‹Füür ond Flamme›», so Stöckli.

Die Türe ist zu, aber nicht verschlossen

Da viele Dienstleistungen des Aargauischen Zivilschutzverbandes nicht genutzt werden, sei der Aufwand, sprich die Beträge, die dafür bezahlt werden müssen, zu gross. «Besonders jetzt, wo geplant ist, den Mitgliederbeitrag um einen Rappen pro Einwohner zu erhöhen. Das beläuft sich für uns auf 8000 Franken. Begründet wird die Erhöhung mit der Ausgabe, die für die Erstellung des Covid-Filmes benötigt wurde, und den Betrag, der an eine Bachelorarbeit gegeben wurde», erklärt Stöckli.

Sie hätten aber klargemacht, dass der Entscheid des Austrittes keinesfalls gegen den kantonalen Verband gerichtet ist. Und: «Die Türe ist nun zwar zu, aber nicht verschlossen. Wenn wir irgendwann wieder das Bedürfnis haben, würden wir zurückkehren», betont Stöckli.