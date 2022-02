Aushub Seltener Rohstoff unter Rottenschwiler Boden gefunden – der Grund dafür liegt 18’000 Jahre in der Vergangenheit Bei einem Aushub an der Hauptstrasse in Rottenschwil ist, versiegelt unter einer Lehmschicht, feinster Sand zum Vorschein gekommen. Biologe Josef Fischer erklärt, weshalb dieser Fund wertvoll ist und was er mit dem Gletscher zu tun hat, der sich einst über das Freiamt erstreckte.

Etwas, das man sonst höchstens vom Urlaub kennt: Versiegelt unter einer Lehmschicht kam beim Aushub in Rottenschwil feinster Sand zum Vorschein. zvg

Mit lautem Krachen greift sich der Bagger ein grosses Stück der Holzfassade. Schwerfällig reisst er ein Loch in die Hauswand und hinterlässt eine grosse, braune Staubwolke. Schon kurze Zeit später ist vom alten Haus an der Hauptstrasse nichts mehr zu sehen. Doch danach ist es wieder für eine lange Zeit ruhig auf der Parzelle Nummer 11 in Rottenschwil.

Ende Oktober 2020 wurde des ehemalige «Müllerhaus» in der Reusstaler Gemeinde abgerissen. Ende des vergangenen Jahres erschienen die Bauarbeiter erneut mit ihren schweren Maschinen und begannen, das Grundstück auszuheben. Das Bild, das sich ihnen dabei geboten hat, gibt es so nur selten zu sehen.

Das Haus auf der Parzelle Nummer 11 an der Hauptstrasse in Rottenschwil wurde bereits im Oktober 2020 abgerissen. Melanie Burgener (30.10.2020)

Die oberste Erdschicht, bestehend aus Lehm, war von den darin enthaltenen Eisenpartikeln rostrot gefärbt. Sauber und wie von Menschenhand vom Lehm getrennt kam eine grosse Menge heller Sand zum Vorschein, wie man ihn aus den Ferien im Süden kennt. Die Ursache für dieses Kunstwerk im Erdreich liegt fast 18’000 Jahren in der Vergangenheit.

Ein Gletscher, wie es ihn heute nur noch in Grönland gibt

Den meisten Passantinnen und Passanten wird dieses spezielle Bild direkt an der Hauptstrasse wohl kaum aufgefallen sein. Josef Fischer erzählt:

«Vielen Leuten, die hier im Reusstal unterwegs sind, fehlt das Auge für die besonderen erdgeschichtlichen Strukturen der Landschaft.»

Dem Geschäftsführer der Stiftung Reusstal ist die Besonderheit aber sehr wohl aufgefallen. Er weiss genau, woher diese Struktur im Erdreich kommt. «Wenn man die Geschichte der Entstehung dieser Gegend kennt, dann erkennt man diese auch in der heutigen Form der Landschaft und der Dörfer», erklärt er. Im obersten Zimmer, unter dem Dach des Zieglerhauses, breitet der Biologe alte Landkarten und die dazugehörige Fachliteratur aus und beginnt zu erzählen.

Wo sich in Rottenschwil einmal der Bremgartersee erstreckt, ist unterdessen die Stille Reus, ein Naturschutzgebiet, entstanden. Melanie Burgener (31.01.2022)

Während der letzten Eiszeit, vor 18'000 bis 24'000 Jahren, lag das heutige Freiamt komplett unter dem Reussgletscher. «Dieser erstreckte sich weit bis nach Mellingen und über den Mutschellen ins Limmattal», so Fischer. Einzig der Rücken des Lindenberges habe damals aus der Eismasse hervorgeschaut. «Bilder von ähnlichen Gletschern findet man heute nur noch in Grönland oder vielleicht in Kanada.»

Im Reusstal gab’s einst einen der grössten Seen am Alpenrand

Seine Existenz, vor allem aber der Rückgang des Gletschers haben die Entstehung des Reusstals geprägt. Denn als die Eismassen vor rund 19’500 Jahren in Bremgarten stagnierten, hinterliessen sie einen Kranz aus Gesteins. und Erdmaterial aus dem Alpenraum, eine sogenannten Endmoränen. Fischer sagt:

«Durch sie wurde die Reuss zu einem der grössten Seen am Alpenrand gestaut.»

Nebst dem Bremgartersee, der sich bis in den Kanton Zug streckte, entstanden in Tälern parallel zu jenem an der Reuss weitere Seen. So zum Beispiel der Baldegger-, der Sempacher- und auch der Zürichsee. Während sie über all die Jahre bestehen bleiben konnten, gelang es dem Bremgartersee nicht, sich zu erhalten.

Er wurde durch Ablagerungen aus dem Fluss nach und nach aufgefüllt. «Die Reuss alleine wäre nicht das Problem gewesen. Sie lagert ihr Material, wie Steine, Kies und Schlamm, im Vierwaldstättersee ab. Von dort aus fliesst sie klar und in ihrem typischen Smaragdgrün weiter», erklärt Fischer. Doch unterwegs kommen die Reuss und die Kleine Emme zusammen. «Sie hat einen Wildflusscharakter. Die Kleine Emme entwässert das Voralpengebiet, wo es pro Jahr fast doppelt so viele Niederschläge gibt wie bei uns», so Fischer.

Seltener Rohstoff wird zu Beton verarbeitet

Weil die Kleine Emme Material vom Entlebuch in Richtung Bremgarten trägt, wurde der See schliesslich mit Flusssedimenten und Steinen aufgefüllt, bis er ganz verlandet ist. Erst im Verlaufe der Jahre konnte sich die Reuss wieder in die Endmoräne einkerben. «Ich könnte mir vorstellen, dass da die Menschen auch etwas nachgeholfen haben», vermutet Fischer. Durch die späteren erosions- und Sedimentationstätigkeiten der Reuss entstanden erhöhte Schotterterassen wie bei Werd, im Schoren Mühlau und im Gebiet des «Müllerhauses» in Rottenschwil.

Rund 7000 Kubikmeter feinster Sand konnte die Firma Hubschmid Erdbau AG aus Nesselnbach abtragen und daraus Beton und Mörtel herstellen. zvg

Folgt man der Reuss flussaufwärts, werden die Kiesschichten im Boden tendenziell mächtiger, denn solch schwere Sedimente setzen sich früher ab. Feine Partikel, wie der Sand, der auf dem Grundstück an der Hauptstrasse gefunden wurde, wurden weiter in Richtung Bremgarten getragen. Auch wenn er auf den ersten Blick nicht nach Gold aussieht, ist er doch ein sehr wertvoller Rohstoff, über den sich unter anderem die Firma Hubschmid Erdbau AG aus Nesselnbach freut.

«Beim Sand von der Baustelle handelt es sich um einen, dessen Körner nur 0,4 Millimeter gross sind. Das ist ein sehr guter Rohstoff, weil er zu 100 Prozent zu Beton und Mörtel verarbeitet werden kann», sagt Bereichsleiter Markus Bütler. Meist bestehe das Aushubmaterial aus der Region noch zu einem gewissen Prozentsatz aus Kies, solch reinen Sand, wie jener, der in Rottenschwil von einer Lehmschicht versiegelt war, gäbe es selten. «Wir konnten rund 7000 Kubikmeter Sand abtragen, davon konnten wir etwa 4000 Kubikmeter für die Herstellung von Beton verwenden», sagt Bütler.