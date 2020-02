Ausgezeichnet gereinigt: Die Abwasserreinigungsanlage liefert gute Ergebnisse

Die Abwasserreinigungsanlage von Muri hat im Jahr 2019 das Abwasser wieder ausgezeichnet gereinigt. Das hält Klärwerkmeister Paul Strebel in seinem Jahresbericht fest. Möglich wurde das durch eine umsichtige und gute Betreuung der gesamten Infrastruktur der Anlage und der Aussenwerke, aber auch mit dem Glück, «dass wir von einer grösseren Havarie von schwer abbaubaren Flüssigkeiten im Einzugsgebiet unserer ARA verschont geblieben sind.»

Drei Monate im Sommer keine Schlamm-Faulung

So konnten die Einleitbedingungen in die Bünz gut erfüllt werden. Bearbeitet wurden insgesamt 1,71 Millionen Kubikmeter Abwasser. Es fielen 5498 Kubikmeter Frischschlamm, 123 Kubikmeter Rechengut (Vorjahr 85 Kubikmeter), 19 Kubikmeter Sand an. Der markante Anstieg des Rechengutes ist auf einen neuen Rechen zurückzuführen.

Es wurden 3179 Kubikmeter Klärschlamm abgegeben, 83'919 Kubikmeter Gas produziert. Der Stromverbrauch belief sich auf total 365'564 kWh, die Eigenproduktion Strom kam auf 41 Prozent, und im Blockheizkraftwerke fielen 148'943 kWh an.

In den Monaten Juni, Juli und August wurden der Faulturm und der Stapel 1 inwendig neu beschichtet. In dieser Zeit fiel die Faulung des Schlammes aus. Dadurch fand auch keine Produktion von eigenem Strom statt. Der anfallende Frischschlamm wurde laufend zur ARA Wohlen transportiert und dort weiter verwertet. Strebel macht in seinem Jahresbericht deutlich, dass die Schmutzfrachten in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Es mache Sinn, dass bei einer Erweiterung der ARA gleichzeitig die Infrastruktur saniert und zum Teil erweitert wird.

Der Baubeginn soll Anfang 2021 stattfinden

Nachdem an der Gemeindeversammlung der Kredit für die Sanierung der ARA Muri sowie die Erstellung einer Anlage zur Entfernung der Mikroverunreinigungen gutgeheissen wurde, konnte die Planung in Angriff genommen werden. Der Baubeginn wird Anfang 2021 stattfinden und ein Jahr später soll die Sanierung vollzogen sein.

In der bei der ARA angesiedelten Kadaversammelstelle wurden 139 Container mit insgesamt 43,4 t Tierkadaver der Gemeinden Muri, Buttwil, Geltwil und Bettwil entsorgt.