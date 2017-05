Die Stadtführung beginnt mit einem Gerichtsfall. Die Angeklagte, 86-jährig, wird in Ketten zum Gasthof Engel geführt. «Ich bin unschuldig», wimmert Bölle Trini. «Das interessiert niemanden!», wettert der Landvogt.

Wir schreiben den 18. Mai 1777. Zwei mausarme Frauen, Bölle Trini und Suuri Muhry aus Boswil, geraten sich unter Alkoholeinfluss in die Haare. Suury Muhry stürzt und stirbt. Ein Unfall? Darüber muss der Landvogt der Freien Ämter nun entscheiden. Nach kurzem Überlegen steht sein Urteil fest. Die Angeklagte wird vom Henker auf den Richtplatz geführt. Mit einer Rute soll ihr so lange auf den Rücken gepeitscht werden, bis dieser blutig ist. Ein Raunen geht durch das Publikum. «Ausserdem sind ihr ab jetzt Wirtshausbesuche verboten!», verkündet der Landvogt.

Was heute undenkbar klingt, war in Bremgarten vor rund 300 Jahren gang und gäbe. «Dieser spezielle Gerichtsfall hat damals tatsächlich so stattgefunden», erklärt Reto Jäger, Vorstehender der Stadtführergruppe Bremgarten.

Alle zwei Jahre veranstaltet der Verein eine szenische Stadtführung durch Bremgarten. Dieses Jahr drehte sich alles um die Beizen des Reussstädtchens. «Im 18. Jahrhundert gab es 14 Beizen in Bremgarten», erzählt Jäger. «Und das bei nur rund 900 Einwohnern.» Alleine die Hälfte davon habe sich an der Marktgasse befunden. Gaststätten hatten damals einen besonderen Stellenwert, sie spiegelten die Gesellschaft wieder. Hier traf man sich nicht nur für Speis und Trank, man erfuhr auch das Allerneuste und teilweise wurden auch Gerichtsverhandlungen wie oben beschrieben abgehalten. Auch Firmungen, wie an einer weiteren Station gezeigt, wurden in den Beizen durchgeführt.