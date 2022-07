Aus der Freiämter Bienenwelt (3) Von alten Königinnen und ihrem Hofstaat: «Was wir ganz genau wissen, ist, dass ein Bienenschwarm sehr friedlich ist» Im Freiamt ist das Imkern eine weitverbreitete Tätigkeit. Dennoch wissen viele Leute nicht mehr, was eine Biene – und auch die Imker – alles leisten. Darum berichtet Bruno Heggli, Verantwortlicher für den Lehrbienenstand Freiamt in Mühlau, in einer unregelmässigen Kolumne darüber.

Dieser Bienenschwarm ist nicht ideal gelegen. Er hat sich aussen an der Kiste angesiedelt und will einfach nicht selber in die Kiste. zvg/Lehrbienenstand Freiamt

Im Mai/ Juni ist Schwarmzeit. Die Bienen verlassen ihren Heimatstock zu Tausenden und suchen sich ein neues Zuhause. Warum schwärmen die Bienen? Ist es ein Umzug, ein Neustart oder die natürliche Vermehrung?

«Der Auszug eines Bienenschwarmes aus seinem Heimatstock ist eines der eindrücklichsten Ereignisse rund um die Bienenhaltung», erklärt Desirée Ganarin, verantwortlich für die Blumen- und Gartenlandschaft rund um den Freiämter Lehrbienenstand. Wer schon einmal mitten in einer Wolke von Zehntausenden wild – und scheinbar planlos – herumschwirrenden Bienen stand, wird dieses Naturerlebnis nicht so schnell vergessen.

Die Luft ist erfüllt von einem lauten, dumpfen Brummen, schwarze Punkte flitzen mal schnell, mal gemütlich links und rechts an einem vorbei. «Ich stand ganz still und ehrfürchtig mitten in dieser Bienenwolke, die mich bei der Gartenpflege plötzlich überflogen hat», erzählt Ganarin weiter.

Wenn das Volk schwärmen will, produziert es eine neue Königin

Das Schwärmen gehört zur natürlichen Entwicklung von Bienenvölkern. Wenn sich das Volk entscheidet, zu schwärmen, legen Arbeiter-Bienen an der Seite der Brutwabe eine spezielle, längere Wabenzelle an. Darin legt die Königin ein spezielles «Königinnen-Ei» ab. Dieses ist ein wenig grösser und schwerer als das Ei einer normalen Arbeiterin.

Ein Schwarm im siebten Stock auf einem Gebäude. zvg/Lehrbienenstand Freiamt

Sobald die Larve schlüpft, wird sie ausschliesslich mit Königinnen-Futtersaft gefüttert, dem sagenhaften Gelée royale. Nach fünf Tagen als Larve beginnt die Verpuppung, und nach weiteren acht Tagen ist die Jung-Königin schlupfreif.

Sobald das passiert, verlassen rund zwei Drittel der Bienen mit der alten Königin den Stock und sammeln sich in der Nähe an einem Ast oder einem Strauch zur Schwarmtraube. Von dort aus werden Kundschafterinnen ausgeschickt, um ein neues Zuhause zu finden. Die Schwarmtraube kann unter Umständen mehrere Tage am Zwischenstandort verharren. Wird der Schwarm entdeckt und ein Imker informiert, kann dieser den Schwarm mit einer Schwarmkiste einfangen.

Kundschafterinnen lotsen den ganzen Schwarm zum neuen Zuhause

Solch eine Schwarmkiste, mit rund 20’000 Bienen und einer Königin drin, stand den Schulkindern beim letzten Besuch im Lehrbienenstand Freiamt direkt auf Augenhöhe. «Wo ist die Königin? Wieso hängen die in einer Traube? Wann dürfen die Bienen wieder raus?» Zahlreiche Fragen wirbelten durcheinander, die wir ihnen gerne beantworteten.

Imker Bruno Heggli vom Lehrbienenstand Freiamt in Mühlau. Andrea Weibel

Wenn die Kundschafterinnen ein geeignetes neues Zuhause gefunden haben, fliegt der ganze Bienenschwarm wieder weiter. Dabei fliegen die Kundschafterinnen oberhalb des Schwarms und stossen aus ihren sogenannten Nasanov-Drüsen einen Duftstoff aus, der den ganzen Schwarm ans richtige Zielort lotst.

In der Regel verlassen Bienenschwärme um die Mittagszeit den Bienenstock. «Wieso das so ist, ist noch nicht ganz erforscht», sagt Adrian Meier, Verantwortlicher für Marketing und Website des Lehrbienenstandes Freiamt.

Die Bienen bringen ihren ersten Proviant gleich mit

«Was wir aber ganz genau wissen, ist, dass ein Bienenschwarm sehr friedlich ist», sagt er. Die Bienenschwärme verlassen ihren Stock wohlgenährt. Das bedeutet, dass die Bienen ihre Honigblase (Magen), mit Futter aus ihrem Bienenstock füllen. Sie haben so den Erst-Proviant für den Aufbau eines neuen Nestes (Wabenbau) bereits dabei. Nach wenigen Tagen Wabenbau kann so bereits mit der Aufzucht von neuen Bienen begonnen werden.

Die Natur ist ein wunderbar eingerichtetes System. Die Bienen faszinieren uns immer wieder von neuem. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir vom Lehrbienenstand Freiamt unsere Imker wie auch andere Naturbegeisterte kompetent beraten und weiterbilden. So bleiben uns die Bienen und die Wildbienenwelt erhalten. Im Lehrbienenstand Freiamt erfahren Sie mehr über diese Wunderwelt.