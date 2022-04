Aus der Freiämter Bienenwelt (1) Sobald ihre Blumensorte blüht, erwachen die Wildbienen – so clever ist die Natur Im Freiamt ist das Imkern eine weit verbreitete Tätigkeit. Dennoch wissen viele Leute nicht mehr, was eine Biene alles leistet. Darum berichtet Bruno Heggli, Verantwortlicher für den Lehrbienenstand Freiamt in Mühlau, in einer unregelmässigen Kolumne darüber.

Die Natur erwacht und mit ihr auch die Bienen. Hier fliegt eine Honigbiene zu einem Schneeglöckchen. zvg

Die Sonne wird kräftiger, die Tage länger. Dies sind die Vorboten des Frühlings. Langsam, aber stetig erwacht die Natur aus dem Winterschlaf. Die Wiesen werden wieder grüner, die ersten Blumen wagen es, sich zu zeigen. Und wie erwachen die Wild- und die Honigbienen?

Die Wildbienenweibchen haben im vergangenen Jahr ihre Eier in Brutzellen gelegt, die sich je nach Art in Stängeln oder in der Erde befinden. Die kurz danach geschlüpften Larven ernähren sich vom vorhandenen Proviant (Pollen, Nektar) und überwintern je nach Art als voll entwickeltes Insekt oder als Puppe im Kokon.

Mit der wärmer werdenden Sonne im Frühling schlüpfen die ersten Wildbienen aus ihren Brutzellen. Dabei ist ihr Schlupfzeitpunkt auf den Blütezeitpunkt ihrer Hauptnahrungsquelle abgestimmt. Die Natur hält nämlich für jede Wildbienenart eine spezielle Blume bereit, damit sich Wild- und Honigbienen nicht gegenseitig konkurrenzieren.

Honigbienen sind blütenstet, Wildbienen eher nicht

Bienen haben sich mit der Evolution den verschiedenen Blüten angepasst. So gibt es zum Beispiel Blüten mit längerem oder schmalerem Zugang zum Nektar und Wildbienen mit verschiedenen Rüssellängen, mit denen sie den Nektar aufnehmen können.

Neben den Bienen locken die Pflanzen mit ihrem Nektar auch Schmetterlinge, Fliegen und weitere Insekten an. Beim Besuch der Blüte bleibt deren Blütenstaub, die sogenannten Pollen, an den Insekten haften und wird so auf die nächste besuchte Blüte übertragen. Die Bestäubung ist ein sehr spezieller Vorgang.

Hier fliegt eine gehörnte Mauerbiene eine hübsche Blüte an. zvg

Die meisten Wildbienen sind solitäre Bienen. Das bedeutet, dass sie alleine für ihren Nachwuchs verantwortlich sind. Beim Nektarsammeln sind sie auf bestimmte Pflanzenarten angewiesen. Nicht so bei den Pollen, hier sammelt die Mehrheit der Wildbienenarten von den unterschiedlichsten Pflanzen.

Das bedeutet, dass die Bestäubungsleistung nicht so gross ist, wie die von Honigbienen. Honigbienen sind blütenstet, das heisst, sie besuchen vom Ausflug an bis zu ihrer Rückkehr stets nur die gleichen Blüten. Somit landet beispielsweise der Apfel-Pollen stets auf der nächsten Apfelblüte und sorgt somit dafür, dass ein Apfel heranwachsen kann.

Die Königin begann schon Ende Dezember mit der Eiablage

Die Honigbienen starteten ihre Volksentwicklung nach der Wintersonnenwende am 21. Dezember. Die Königin hat dann ihre Legetätigkeit mit dem Anlegen eines kleinen Brutnestes inmitten der geschützten Bienentraube begonnen. Die Umgebungstemperatur des Brutnestes muss von den Bienen auf etwa 37 Grad erwärmt werden, damit sich der Nachwuchs optimal entwickeln kann.

Bruno Heggli, Präsident des Bienenzüchtervereins Muri und Umgebung sowie Verantwortlicher des Lehrbienenstandes Freiamt in Mühlau, zeigt die fantastische Welt der Bienen. Andrea Weibel

Die bebrütete Fläche misst zu Beginn rund 5 mal 5 Zentimeter und weitet sich täglich aus. Eine Bienenkönigin kann bis zu 1500 Eier pro Tag legen. Mit dem stetig wachsenden Brutnest ist sichergestellt, dass im Frühling sehr viele Honigbienen zu Bestäubung und Nektareintrag bereit sind. Je mehr Bienen zu einer Blüte fliegen, desto besser ist diese bestäubt.

Tipp: Schauen Sie sich die Erdbeeren genau an

Ein anderer sehr grosser Bestäuber ist übrigens der Wind. Die unterschiedlichen Pollenkörner werden vom Wind über viele Kilometer getragen und verteilt. Diese Körner sind so unterschiedlich ausgeprägt wie die Blüten und die Pflanzenvielfalt. Pollenkörner kommen in allen Farben und in allen erdenklichen Formen vor, von winzig klein bis gross und mit guten oder sehr guten Flugeigenschaften. Unter dem Elektronenmikroskop sehen sie teilweise aus wie kleine Kunstwerke.

Doch die Bestäubung durch Bienen oder Wind bringen nicht genau dasselbe Resultat. Ein Tipp: Bald gibt es Erdbeeren. Schauen sie sich die Früchte genau an. Eine bienenbestäubte Erdbeere hat eine gleichmässige Form, vom Wind bestäubte Erdbeeren hingegen verformen sich bei der Entwicklung. Die Natur ist eine tolle Einrichtung, von der wir sehr viel lernen können. Und zwar durch Beobachten und Staunen.