Juri Tirez wollte deshalb nicht nur ein kulturelles Angebot schaffen, als er mit Freunden das «Fäscht i de Marktgass» ins Leben rief, mittlerweile vor acht Jahren. Er wollte Bremgarten bekannter machen, den Tourismus unterstützen, Musikbegeisterten «seine» Stadt näher bringen, den Leuten zeigen, dass Bremgarten etwas zu bieten hat.

In diesem Jahr wird es das «Fäscht i de Marktgass» nicht mehr geben – nicht etwa, dass es kein Erfolg gewesen wäre, im Gegenteil: Aus dem Fest wird ein Festival. «Wir haben den Anlass umbenannt in 'Festival i de Marktgass', damit man merkt, dass dieses Jahr etwas Neues kommt», erklärt Tirez. Erstmals wird zwei Tage lang gefeiert, am Freitag, 10., und Samstag, 11. August. Aber auch die kulturelle Vielfalt wird grösser: «Am Samstagnachmittag werden wir ein Programm für Kinder und Familien organisieren, zudem wird ein Poetry Slam stattfinden.»

Besucher zahlen freiwillig

An das Festival darf jeder kommen, auch wenn er keinen Eintritt im Voraus gelöst hat. «Der Eintritt ist freiwillig, da die Altstadt aus organisatorischen Gründen und vor allem zugunsten der Anwohner nicht abgeriegelt wird.» Es gibt an beiden Eingängen Solidaritätskassen, an denen man einen Festivalbändel kaufen kann, «das hatten wir bereits im letzten Jahr eingeführt. Ein Grossteil der Besucher tat dies auch».

Der Betrag, der nötig ist, um ein zweitägiges Festival durchzuführen und den Anlass auch nachhaltig zu sichern, beläuft sich auf rund 25 000 Franken. Der Verein möchte 13 000 Franken davon über ein Crowdfunding sammeln. Zudem wird der Anlass von Sponsoren, der Stadt Bremgarten, dem Aargauer Kuratorium und durch Pauschalabgaben der Gastronomiebetriebe finanziert. Der Verein rund um OK-Präsident Tirez verdient nichts daran, alle arbeiten ehrenamtlich. «Es gibt nicht mal ein OK-Essen», sagt Tirez und lacht. «Wenn etwas übrig bleibt, investieren wir es im nächsten Jahr.» Wie schafft er es, die Leute zu motivieren? «Solange das Ganze Hand und Fuss hat und die Zuschauer Freude haben, sind wir auch motiviert, etwas zu organisieren.»

Wer das Team, das neben Tirez aus Stephan Moosmann, Gina Abt, Pascal Egger, Dario Di Maio, Simone Meier und Nico Schulthess besteht, unterstützen möchte, sollte sich am Crowdfunding beteiligen. Auf der Website kann man bereits im Voraus Solidaritäts-Eintritte oder Shirts kaufen oder einen Tisch reservieren. Zudem stehen Tickets für ein exklusives Konzert von James Gruntz im Angebot, das am 20. April im Stiefelchnächt stattfindet. Warum gerade James Gruntz? «Er war 2015 unser Headliner, und auch schon bei der ‹Zischtigskultur› im Stiefelchnächt zu Gast – er ist einfach ein langjähriger Begleiter», erzählt Tirez, der neben seiner Rolle als OK-Chef auch Wirt des Stiefelchnächts ist. Das definitive Programm mit allen Bands wird an besagtem Konzert bekannt gegeben. Es werden allerdings nicht doppelt so viele Künstlerinnen und Künstler wie im letzten Jahr auftreten. «Dafür hat man mehr Zeit, um zwischen den beiden Bühnen zu wechseln und die Altstadt zu geniessen.»

Von der Markt- zur Festivalstadt?

Die anderen Barbesitzer seien froh um den Anlass, der bisher immer viele Leute in die Altstadt zu locken vermochte, so Tirez. Und die Anwohner? «Das Festival dauert jeweils nur bis Mitternacht», stellt er klar. Es gebe schon Leute, die den Anlass nicht goutierten, bis anhin konnte man sich aber mit allen einigen.

Was hat der Verein in den nächsten Jahren noch vor? «Wir arbeiten an einem Mehrweg- und Abfallkonzept», sagt Tirez. «Schon in diesem Jahr werden wir in diese Richtung etwas unternehmen, nächstes Jahr wollen wir es ausbauen.»

Das Fest, das nun zum Festival wird, hat in den letzten Jahren immer viele Besucher angezogen. Auch solche, die von weit her angereist sind. Wer weiss, wenn sich der Anlass so weiterentwickelt, wird Bremgarten von künftigen Historikern vielleicht nicht nur als Markt-, sondern auch als Festival-Stadt beschrieben.