Das Zentrum für Pflege und Betreuung Reusspark geniesst bei Bewohnern, Angehörigen und in Fachkreisen zu Recht einen ausgezeichneten Ruf. Dass an diesem guten Leumund über 200 freiwillige Mitarbeiter des Reussparks mitarbeiten, das wissen nicht viele, denn freiwillige Mitarbeiter erscheinen auf keiner Gehaltsliste und garnieren auch keine Berufsauszeichnungen.

Umso wichtiger ist es, dass sie von denen Anerkennung erfahren, für die sie ihre Einsätze leisten. Im Reusspark passiert das offiziell alle zwei Jahre im Rahmen des Freiwilligenfestes, für das sich diesen Donnerstagabend 120 Freiwillige angemeldet hatten.

Arbeit für Gotteslohn

«Sie bringen die Sonne ins Haus», lobte Reussparkdirektor Thomas Peterhans die Festteilnehmer in seiner Begrüssungsrede. Dass dies kein leeres Lob war, konnte man auf den Gesichtern aller Anwesenden ablesen. «Wissen Sie, das, was von den Bewohnern hier zurückkommt, das ist Lohn genug», erzählte Ivanka Gellings, die seit 25 Jahren im Besuchsdienst mitmacht. «Wenn ich dann einmal selber über die Schwelle trete, dann wird mir das vielleicht ja auch angerechnet.» Sie und 37 weitere Freiwillige wurden an diesem Abend für ihre treue und selbstlose Arbeit zugunsten der Reussparkbewohner geehrt (siehe Text links).