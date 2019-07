Das war hart, knallhart. Nicht wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bike-Tour des Berufsbildungszentrums Freiamt (bbz by bike) sind gestern Sonntag an ihre Grenzen gekommen.

Von den 21 Lernenden (11 junge Männer und 10 junge Frauen) haben die wenigsten bisher über 100 Kilometer an einem Tag auf dem Velo zurückgelegt. Von einer Passfahrt ganz zu schweigen.

Gestern, am zweiten Tag der bbz by bike-Tour, gings über 105 Kilometer von Mols am Walensee nach Stuben Arlberg. Insgesamt waren auf dieser Tour 1493 Höhenmeter zu überwinden.

Locker hat das niemand geschafft, doch kurz vor 19 Uhr hatten das Ziel auf 1411 Metern über Meer alle erreicht. Total geschafft, aber glücklich und stolz auf die starke Leistung.