Am Donnerstagnachmittag kollidierten auf der Nutzenbachstrasse in Wohlen mehrere Autos. Dies meldete die Kantonspolizei am Freitag.

Die 28-jährige Lenkerin eines Chevrolet Tahoe war von Villmergen in Richtung Anglikon unterwegs, als sie auf der geraden Ausserortsstrecke auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Wagen heftig mit zwei entgegenkommenden Autos. Der Chevrolet und eines der anderen Autos kamen im angrenzenden Feld zum Stillstand.

Eine Ambulanz brachte die 28-jährige Schwangere zur Kontrolle ins Spital. Dort zeigte sich, dass sie und das ungeborene Kind wohlauf waren. Auch die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich hingegen auf rund 50'000 Franken.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen und der Frau den Führerausweis entzogen. Die Nutzenbachstrasse blieb bis kurz nach 16 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um. (agl)

Hier die aktuellen Polizeibilder: