In der Schweiz ertrinken jedes Jahr ungefähr 50 Personen. In durchschnittlich acht Fällen sind dabei Touristen betroffen, wie die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) festhält. Zwei Drittel aller Ertrinkungsunfälle ereignen sich beim Wassersport, knapp die Hälfte beim Baden oder Schwimmen. Dabei erweisen sich offene Gewässer als besonders gefährlich, hier geschehen neun von zehn Ertrinkungsunfällen. Die Hälfte davon ist in Seen, die andere Hälfte in Flüssen oder Bächen zu verzeichnen. Zudem fällt auf, dass etwa 80 Prozent aller Ertrinkungsopfer männlich sind. Gut die Hälfte aller Betroffenen sind Erwachsene zwischen 25 und 64 Jahren. Ein Fünftel der Ertrinkungsunfälle betreffen Seniorinnen und Senioren. In den restlichen Fällen (ca. 30 Prozent) sind die Opfer jünger als 25 Jahre. Durchschnittlich ertrinken in der Schweiz jedes Jahr sechs Kinder (0–14 Jahre) und acht Jugendliche (12–24 Jahre). Die Flussregeln der SLRG: Schlauchbootfahrer müssen mit einer Rettungsweste ausgerüstet sein. Die auf dem Boot angegebene Nutzlast darf nicht überschritten werden. Boote nicht zusammenbinden – sie sind im Problemfall nicht mehr manövrierfähig. Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der Fahrt zuerst erkundet werden. In freie Gewässer (Flüsse, Weiher und Seen) wagen sich nur gute und geübte Schwimmer. Unterkühlung kann zu Muskelkrämpfen führen. Je kälter das Wasser, umso kürzer soll der Aufenthalt im Wasser sein. (es)