Gerade in einem Sommer wie diesem kommt es nie zur Ruhe, das Karussell auf dem Horben. Es wirkt wie ein grosser Magnet auf die Kleinen. Wenn die Eltern ihren Platz in der Alpwirtschaft gefunden haben, rennen die Kinder los und besetzen eines der vier Sesselchen. Und die Grossen wissen, was jetzt zu tun ist: aufstehen, hingehen und ein Füfzgi in den Automaten werfen. Dann beginnt es, sich zu drehen. Erst langsam und dann immer schneller. Die Sessel schrauben sich in jeder Runde etwas höher in die Luft. Kinderaugen strahlen, Kindermünder lachen und Kinderarme breiten sich weit aus, denn das sind jetzt keine Arme mehr, das sind jetzt Flügel.

Ausgerechnet an dem Tag, an dem die lange Hitzeperiode dieses Sommers ein abruptes Ende findet, trifft sich die AZ zum Gespräch mit den «Vätern» des Kinderkarussells. Walter Villiger war während 41 Jahren Pächter und Wirt auf dem Horben. Er hatte schon lange den Wunsch, auch seinen jüngsten Gästen etwas anbieten zu können, als der damalige Präsident der Alpgenossenschaft mit der Idee zu ihm kam, ein Karussell in den Garten zu stellen. «Das war mein Vater», erzählt der heutige Genossenschaftspräsident, Willi Köpfli. «Es war einer zu ihm gekommen und hatte ihm gesagt, er könnte uns ein Kinderkarussell vermieten für 300 Franken im Jahr. Da hat sich mein Vater erkundigt und gemerkt, dass man sich für die Miete so ein Karussell auch gleich selber anschaffen kann.» Fündig wurden die Genossenschafter im thurgauischen Märstetten, wo der Apparatebauer Paul Geiger in seiner kleinen Werkstatt genau solche Kinderträume konstruierte. «Im April 1983 haben wir das Karussell bestellt und Mitte August nahmen wir es in Betrieb», erinnert sich Köpfli.