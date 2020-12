Auch Esel Benno spielt mit: So entstand das Chlaus-Video – der Blick hinter die Kulissen

Für die vielen Samichlausvereine in der Region waren die vergangenen Tage schwierig. Einige verzichteten schweren Herzens ganz auf die gewohnten traditionellen Familienbesuche, andere wiederum gestalteten sie anders oder überlegten sich eine Alternative mit einer Videobotschaft an die Kinder. Denn ganz ohne Samichlaus kann die Adventszeit doch nicht sein.

Für einen Film entschied sich auch die Chlausaktion Bremgarten. Seit Sonntag und noch bis 24. Dezember ist der rund zehnminütige Beitrag auf www.chlausaktion.ch aufgeschaltet. Für den Film hat die Chlaus aktion die junge Murianer Filmemacherin Hannah Dobbertin angefragt. Franky Weber, der seit vielen Jahren den Bremgarter Samichlaus verkörpert, hat bereits einige Male in früheren Werken von Dobbertin mitgewirkt. «Er kam auf mich zu bezüglich des Drehs für das Chlaus-Video. Für mich war rasch klar, dass ich gerne mithelfe. Und für den Samichlaus auch gratis», erzählt sie.

Vier Stunden Drehzeit in einer Waldhütte in Muri

Obwohl sie zurzeit im Aufbau eines eigenen Teams namens «Lumatics Productions» steht, das sich vor allem auf Auftragsfilme konzentriert. Aber für den Chlaus machte sie gerne eine Ausnahme. Zusammen mit ihrem Filmteam nahm sich Hannah Dobbertin dem Projekt an. Gedreht wurde an einem Sonntagnachmittag Mitte Oktober in einer Waldhütte in Muri.

«Der Aufwand hielt sich für uns in Grenzen. Die Geschichte hatte Franky Weber geschrieben und die Kostüme der Chlausverein organisiert», sagt die Regisseurin. Ihr Team stellte die ganze filmische Ausrüstung rundherum. Unterstützt wurde Dobbertin von zwei Helfern, die sich um die Kamera und das Licht kümmerten.

Rund vier Stunden dauerten die Dreharbeiten. «Wir haben ausnahmsweise mit zwei Kameras gleichzeitig aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Zuerst drehten wir den zweiten Teil des Videos im Innern der Hütte und nachher den Anfang des Films draussen mit dem Esel», erinnert sich Dobbertin.