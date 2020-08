«Au revoir à chly Paris»: Strohmuseum verlängert Sonderausstellung

Das Strohmuseum im Park freut sich, die Sonderausstellung «Au revoir à chly Paris» – Bally zu Gast in der Villa Isler bis 31. Januar 2021 verlängern zu können. Grund ist neben der achtwöchigen coronabedingten Schliessung des Strohmuseums das allgemein grosse Interesse an der Schau. «Die Besucherinnen und Besucher sind begeistert von der Ausstellung. Die Inszenierung des Raumes wie auch die zwanzig Minuten dauernde audiovisuelle Installation gefallen unserem Publikum ausgesprochen gut. Ich hoffe, dass bis zum 31. Januar noch viele kultur-, geschichts- oder modeaffine Menschen die Gelegenheit nutzen», erklärt Petra Giezendanner, Leiterin des Hauses.

«Au revoir à chly Paris» lädt die Besucherinnen und Besucher ein zu einer kurzweiligen Reise in das Jahr 1939. Im Zentrum steht eine audiovisuelle Show im inszenierten Salon der Villa Isler. Hier lauscht das Publikum dem vertrauten Kaminfeuergespräch zwischen den beiden Firmenpatrons Johann Rudolf Isler und Iwan Bally, das durch historische Filmsequenzen, Bilder und zahlreiche Objekte untermalt wird. Vertiefte Einblicke in die Sonderausstellung ermöglichen die monatlich stattfindenden öffentlichen Führungen. «Auf keinen Fall entgehen lassen darf man sich die Finissage am 31. Januar 2021. Hier hat man die seltene Gelegenheit, ein Stück der Ausstellung für sich zu sichern. Die Möbel und Objekte, die eigens für die Schau angekauft wurden, werden versteigert», heisst es in der Mitteilung weiter. (az)