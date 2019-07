Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Der tiefere Sinn dieser Redensart wird sich Buruk (Name geändert) vielleicht bald erschliessen. Wenn seine Behandlung in der psychiatrischen Klinik beginnt und ihm bewusst wird, wie schwierig es ist, als Asylsuchender im Status N eine bedingte Strafe von 45 Tagessätzen à zehn Franken und eine Busse von 300 Franken abzustottern. Kommt erschwerend hinzu, dass über Buruk das Damoklesschwert der Ausreisepflicht hängt, weil das Staatssekretariat für Migration in Bern das Asylgesuch des Äthiopiers abgelehnt hat. Mit einem Steinwurf hat alles begonnen. Was genau der Auslöser war für den Streit zwischen Buruk und zwei weiteren Bewohnern der Asylunterkunft Villmergen, das konnte Gerichtspräsident Lukas Trost bei seiner Befragung im Bezirksgericht Bremgarten nicht aus dem Beschuldigten herauskriegen, denn dieser konnte sich an nichts mehr erinnern. Zuerst Steine geworfen, dann Penis präsentiert Dass Buruk einen Betonpflasterstein aufgehoben und seinem flüchtenden Kontrahenten hinterhergeworfen haben soll, wusste er nicht mehr. Genauso wenig, dass er einen weiteren Stein nach dem anderen Gegner geschleudert und diesen am Rücken getroffen hat. «Ich weiss von nichts mehr. Ich war krank», übersetzte die Dolmetscherin die leise vorgebrachten Aussagen des diagnostiziert paranoid Schizophrenen. Auch an seine exhibitionistischen Handlungen und die sexuelle Belästigung, die er während seines Aufenthalts in der psychiatrischen Klinik in Windisch begangen hat, wollte sich Buruk nicht mehr erinnern können.

«Ich hatte keine Ahnung, was ich tat. Das ist so bei Verrückten.»

Schon in seiner Heimat habe er Stimmen gehört, bestätigte der studierte Politologe aus Äthiopien auf Nachfrage des Gerichtspräsidenten, «aber den Verstand habe ich erst hier verloren.» In die Schweiz kam Buruk 2017 auf Einladung einer Genfer Organisation, bei der er eine Online-Weiterbildung machte. Da er sich in seinem Land politisch verfolgt sah, stellte er hier Antrag auf Asyl. Bis zum Streit in der Villmerger Asylunterkunft war Buruk noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten, dafür aber schon mehrfach in Behandlung bei den Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG) wegen Vergiftungswahnideen und schwerer Schizophrenie.