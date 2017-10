«Mögen Sie noch ein bisschen, ja?» fragt Ibrahim Walizada und lächelt die Bewohnerin des Pflegezentrums Reusspark freundlich an. Die bewegungsunfähige, demenzkranke Frau schaut dem jungen Mann in die Augen und öffnet den Mund.

Walizada löffelt ihr noch etwas Joghurt ein, wartet, bis sie geschluckt hat, streicht ihr die Reste von der Unterlippe, bevor er den Löffel mit der nächsten Portion belädt. Im Rücken des 22-jährigen Afghanen Ibrahim sitzt ein Landsmann von ihm, Ramin Sarwari, der gerade damit beschäftigt ist, einer anderen Dame etwas zu trinken zu geben.

Walizada und Sarwari sind weder diplomierte Pflegefachpersonen, noch sind sie Fachpersonen Gesundheit mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Sie sind beide Asylsuchende mit Ausweis N; das heisst, sie haben nur ein sogenanntes Anwesenheitsrecht in der Schweiz und stehen noch im Asylverfahren. Das kann dauern.

Ibrahim Walizada ist mit seiner Frau vor einem Jahr und elf Monaten in die Schweiz gekommen. In der Zwischenzeit haben sie einen Sohn bekommen und wohnen in einer Asylunterkunft in Wohlen. Ramin Sarwari ist schon seit zwei Jahren und zwei Monaten in der Schweiz und lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in einer kleinen Wohnung, die ihnen die Gemeinde Künten zur Verfügung gestellt hat.

Immer mehr Pflegebedürftige

Das Schlimmste für viele Asylsuchende ist das untätige Warten bis zum Entscheid aus Bern. Dagegen wirkt das Portal Beschäftigung (siehe Text links), in welchem auch das Angebot des Reussparks zu finden ist.