Der Aspiweiher in Muri ist leer, nicht wegen mangelnden Regens, sondern abgepumpt wegen der Krebspest. Zu dieser drastischen Massnahme musste Pächter und Fischereiaufseher Daniel Klausner greifen, weil jemand den Fehler gemacht hat, einen Kamberkrebs aus dem Zugersee in den Aspiweiher zu versetzen. Der Kamberkrebs ist ein ursprünglich aus Nordamerika stammender Flusskrebs, der Träger der Krebspest ist, welche die Anzahl einheimischer Edelkrebse vollkommen minimiert.

Besonders tragisch jetzt: Der Aspiweiher war eines der bedeutendsten Aufzuchtgewässer der einheimischen Edelkrebse. Die Katastrophe bemerkt hat Klausner, als der Kanton für die Wiederansiedlung in anderen Gewässern Edelkrebse bestellte. «Normalerweise holten wir in einer Viertelstunde 100 Kilo aus dem Weiher, diesmal waren drei Krebse in der Reuse, und eben ein Kamberkrebs.» Die Untersuchung dieses Tieres brachte es an den Tag: Der Krebs stammte aus dem Zugersee und war infiziert.