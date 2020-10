Arzt Urs Pilgrim: «Wissenschaft und Glaube ist eine grosse Schnittmenge»

Obwohl Urs Pilgrim 2016 sein Amt als Präsident nach elf Jahren abgelegt hat, ist die Stiftung Murikultur für ihn noch immer eine Herzensangelegenheit. Zu ihrem 50. Geburtstag, den sie im vergangnen Jahr feierte, schenkte er der Stiftung ein Buch. In «Was hilft?» wagt Pilgrim als Arzt eine neue Sicht auf das Kloster und auf die Religion in Verbindung mit der Medizin. «Urs Pilgrim hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Stiftung so weit gekommen ist. Eine Frucht davon ist sein Buch», eröffnete Heidi Holdener, Geschäftsführerin von Murikultur kürzlich die Podiumsdiskussion.

Ein Physiker, ein Arzt und ein Abt diskutieren über den Glauben

Neben dem pensionierten Arzt und Autor Urs Pilgrim sassen der Physiker, Philanthrop und Autor Hans Widmer und der Abt des Benediktinerklosters Engelberg, Christian Meyer, auf dem Podium. Geleitet wurde das Gespräch von Olivia Röllin, bekannt aus der Sonntagssendung «Sternstunde Religion» des Schweizer Fernsehens.

Religion half seinen Patienten

Während der Diskussion wurde der Titel von Pilgrims Buch «Was hilft?», immer wieder Thema. Obwohl alle drei Gäste eine ganz eigene Art von Glauben praktizieren, waren sie sich einig, dass Religion und Spiritualität neben der Medizin tatsächlich der körperlichen Gesundheit zuträglich ist. «Wissenschaft und Glaube ist eine grosse Schnittmenge», erklärte Urs Pilgrim. Als Arzt habe er ständig erlebt, wie Religion seinen Patienten geholfen habe. «Gott ist in die Wissenschaft nicht einzuschliessen, aus dem praktischen Alltag aber nicht auszuschliessen», betonte er.