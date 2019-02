Per 31. Oktober hat der Vorstand des Kinder- und Erwachsenenschutzdienstes Bezirk Bremgarten KESD das Arbeitsverhältnis mit Geschäftsführer Ignaz Heim im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst. Das hat im Herbst hohe Wellen geworfen. Am Mittwoch hat der KESD-Vorstand die Verbandsgemeinden an einer nicht öffentlichen Veranstaltung über die Angelegenheit sowie das weitere Vorgehen informiert. KESD-Präsident Arsène Perroud im Interview mit Toni Widmer zur Vergangenheit und Zukunft der Organisation

Arsène Perroud, wie lautet Ihr Fazit zur Informationsveranstaltung?

Seit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Ignaz Heim standen verschiedene Vorwürfe an den Vorstand im Raum. Diese Vorwürfe haben wir versucht zu entkräften und alle offenen Fragen beantwortet, soweit das unter dem Aspekt des Persönlichkeitsschutzes möglich war.

Sind Sie mit dem Verlauf des Abends zufrieden?

Der Vorstand hatte im Herbst eine Entscheidung zu treffen. Es liegt in der Natur der Sache, dass mit dieser Entscheidung nicht alle zufrieden sind. Ich möchte dazu jedoch festhalten, dass der Vorstand sich bei allen seinen Entscheidungen an die geltenden Satzungen des Verbandes sowie an das Personalreglement gehalten hat. Man kann unterschiedlicher Meinung über unsere Vorgehen sein. Fest steht, dass der Vorstand seine Kompetenzen jederzeit gewahrt hat.