Arni/Boswil Auf den Spuren von unbekannten Sprachen: An der Linguistik-Olympiade in Bulgarien messen sich diese zwei jungen Aargauer mit der ganzen Welt Sarah Schönenberg aus Boswil und Marvin Kessler aus Arni nehmen ab Montag an der Internationalen Linguistik-Olympiade in Bulgarien teil. Sie erzählen, welche Aufgaben sie dort erwarten und welche Ambitionen sie haben.

«Das Ziel ist es, Freude zu haben und neue Leute kennenzulernen», sagt Sarah Schönenberg aus Boswil. Zusammen mit Marvin Kessler aus Arni vertritt sie die Schweiz an der Internationalen Linguistik-Olympiade in Bulgarien. Ende März absolvierten beide die Finalprüfungen der Schweizer Linguistik-Olympiade in Bern und gewannen Gold. Dies ermöglicht ihnen nun, zusammen mit sechs weiteren Schweizerinnen und Schweizern vom 21. bis zum 29. Juli in das gebirgige Städtchen Bansko zu reisen.

Der Flug nach Bulgarien startete am Freitag – Sarah Schönenberg und Marvin Kessler nehmen an der Internationalen Linguistik-Olympiade in Bulgarien teil. Bild: zvg

Sarah Schönenberg hat die Kantonsschule in Wohlen vor Kurzem abgeschlossen. In ihrer Freizeit liest oder backt sie gerne. Seit sie die Maturprüfungen hinter sich hat, bringt sie sich zudem selber Guarani, die Nationalsprache Paraguays, bei. «Ich bin sonst aber mehr an Naturwissenschaften interessiert», sagt sie. Nach einem Zwischenjahr möchte sie etwas in Richtung Biologie studieren.

Marvin Kessler besucht die Kantonsschule Baden. Auch er liest in seiner Freizeit sehr gerne. Ausserdem lernt er Japanisch und Isländisch im Selbststudium. Vor ihm liegen noch zwei Jahre Kanti, was er danach machen möchte, weiss er noch nicht.

Logisches Denken ist wichtiger als Sprachaffinität

Bei der Linguistik geht es in erster Linie darum, herauszufinden, wie eine unbekannte Sprache funktioniert. «Man muss das Muster einer Sprache anhand von Beispielen herausfinden. Dazu erhält man verschiedene Sätze, Zahlensysteme oder Schriften», erklärt Schönenberg. Es gehe dabei mehr um das logische Denken und nicht darum, eine Sprache schon zu beherrschen. «Es sind Sprachen, die sehr wenige reden oder die schon ausgestorben sind. So werden für alle faire Bedingungen geschaffen», fährt sie fort.

Was sie an der Olympiade erwartet, wissen die zwei noch nicht genau. «An einem Tag wird es einen Gruppenwettbewerb geben und an einem anderen ist der Einzelwettbewerb», sagt Kessler. Das Programm sei allerdings noch nicht im Detail bekannt.

Schönenberg und Kessler gehen die Olympiade entspannt und ohne grosse Erwartungen an. «Ich schaue mal, wie es rauskommt», sagt Kessler. Schönenberg ist ähnlich eingestellt und möchte vor allem Spass haben. Entsprechend bereiten sie sich auch vor. Kessler schaut sich vorab ein paar alte Prüfungen an und auch Schönenberg repetiert nur dort, wo sie Schwierigkeiten hat.

Leistungsdruck ist nicht da

Im Gegensatz zu Teilnehmenden aus anderen Ländern steht für die Freiämter nichts auf dem Spiel. «Es ist natürlich schön, wenn man gewinnt», sagt Schönenberg, «aber in der Schweiz bedeutet es nicht sehr viel. In Asien ist es zum Beispiel ein Kriterium, um an eine bestimmte Uni aufgenommen zu werden.»

Auf die Frage, wie sie zur Linguistik gekommen sind, erzählt Kessler, dass er Freude an Sprachen hat. «An der Kantonsschule Baden gab es einen Vorbereitungskurs für die Linguistik-Olympiade», erzählt der Kantonsschüler. Den habe er gewählt. Bei der Kantonsschule Wohlen, welche Schönenberg bis vor Kurzem noch besuchte, sei die Linguistik-Olympiade weniger verbreitet. «Meine Französischlehrerin hat im Unterrichtet einmal Beispielübungen verteilt. Das Rätsellösen hat mir Spass gemacht», erzählt die Maturandin.