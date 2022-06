ARNI Mit dem Hausboot hoch hinaus bis zum Mond: Der Circus Biber übt für die aktuelle Saison Der «Jugend Circus Biber» aus Arni feiert Anfang August Premiere mit dem neuen Programm «Uf und Devo». Um an ihren Auftritten zu schleifen, trafen sie sich zum Trainingswochenende. Wie textsicher sind die Reiseleitenden? Und können die Ballläuferinnen die Balance halten?

Zusammenstehen für die Schlusskür: Die Artistinnen vom Circus Biber üben den Balllauf. Laura Koller

Kobra, Schmetterling und Klappmesser. Das sind keine Lösungswörter fürs Kreuzworträtsel, sondern die Aufwärmübungen beim Circus Biber. Die Kinder der Hochkäfig-Gruppe liegen auf den Matten, beim Klappmesser beginnen die Bauchmuskeln zu brennen, die Kobra dehnt den Oberkörper. Trainerin Marketa Bowen leitet das Training und fragt in die Runde, welche Übung die nächste sein soll.

Der Hochkäfig schaukelt nebenan in luftiger Höhe, nach dem Aufwärmen am Boden klettern die Kinder hoch auf eine Höhe von vier bis fünf Metern und proben ihre Nummer. Seit Januar üben die Kinder für ihre Auftritte. Die Handlung, welche sich als roter Faden durch die Zirkusaufführungen zieht, steht schon seit Ende des letzten Jahres fest. Unter dem Motto «Uf und Devo» reist eine Crew auf ihrem fliegenden Hausboot rund um die Welt und macht sogar einen Abstecher hoch zum Mond.

Neues Zuhause für die Biber-Familie

Mit einem 13-seitigen Skript führen die sechs Kinder der Hausboot-Crew durch das Programm. Alba Chiabotti und Nele Schafhauser sind Teil dieser Gruppe. An diesem Wochenende geniessen sie den Vorgeschmack auf die Manege, obwohl es noch viel Arbeit gibt. «Etwa die Hälfte meines Texts, also bis zur Pause, kann ich schon auswendig», erzählt Alba Chiabotti stolz. Nele Schafhauser blickt entspannt auf die anstehende Zirkus-Saison: «Wir unterstützen uns gegenseitig und wenn Fehler passieren, ist das nicht schlimm. Wir sind eine Biber-Familie und helfen uns.»

Die Biber-Familie ist am Trainingswochenende über ganz Arni verteilt. Der Zirkus hat zwar seit 1997 sein eigenes grosses Zelt, die Trainings finden aber in diversen Räumen, der Turnhalle und einer Scheune statt. «Trainingsräume zu finden kann schwer sein», berichtet Erik Schafhauser, der PR-Verantwortliche vom Biber-Team. Deshalb haben sie bereits 2018 das Projekt Biberbau gestartet und mittels Crowdfunding und einer Charity-Nacht das nötige Geld gesammelt.

Nun wurde das Projekt an die eigens gegründete Stiftung Biberbau übertragen. Diese hat die Pläne für das zweistöckige Trainingsgebäude ausarbeiten lassen. Der Bau soll direkt neben dem Werkhof Arni stehen und drei Trainingsräume beherbergen. Einer davon erstreckt sich über die gesamten zwei Stockwerke, so haben die Artistinnen und Artisten genügend Platz, die Luftnummern zu proben.

Proben unter freiem Himmel und in der Turnhalle

Die Stiftung hofft, den Bauantrag bis Herbst einzugeben, bis der Biberbau steht, wird es noch eine Weile dauern. Bis es so weit ist, proben die rund 50 Artistinnen und Artisten im Alter zwischen 8 und 14 Jahren, wo sie Platz finden. Vor dem Feuerwehrlokal fliegen Diabolos und Devil-Sticks durch die Luft, in der Turnhalle ist lautes Zählen zu hören.

Shirin Fanger zählt immer wieder laut von eins bis acht, es ist bereits ihre zweite Saison beim Zirkus, deshalb führt sie ihre Gruppe beim Training an. «Erst fand ich es total eindrücklich, wie die Kinder beim Biber auf Kugeln laufen», erzählt sie. Nun balanciert sie ohne Probleme selber auf ihrer grossen gelben Kugel in der Mitte der improvisierten Manege. Um sie herum fünf Mädchen, die mit ihr den Kugellauf üben. Nun heisst es volle Konzentration und Balance halten, für die Schlussszene kommen sie nahe zusammen. Es klappt, alle bleiben auf den Bällen stehen. So wird die Premiere Anfang August bestimmt gut gelingen.