Arni Holzhaufen gerät in Brand – Grund dafür könnten Glutnester einer Feuerstelle sein In einem Waldstück in Arni ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr hat die Flammen unter Kontrolle gebracht, verletzt worden ist niemand.

Mehrere Kantone haben die Waldbrandgefahr von gering auf mässig erhöht. Das heisst von Stufe 1 auf 2 (von insgesamt 5). Beim Kanton Aargau heisst es am Montag, dass man die Waldbrandgefahr als «nicht kritisch» einstufe. Die Beurteilung nimmt hierbei der der Teilstab Waldbrandgefahr des kantonalen Krisenstabs für die Warnstufen vor. Die Lage werde laufend beobachtet, eine nächste neue Einschätzung sei gegen Ende dieser Woche geplant. Der Stab wolle noch die nächsten Tage mit vermutlich geringen Niederschlägen abwarten, heisst es auf Anfrage.

Am Dienstagmorgen schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung, dass am Montagabend in Arni an der Alten Arnistrasse ein Feuer gelodert habe. Der Pächter eines Waldstücks habe dieses gegen 19 Uhr bemerkt. In Flammen stand ein Holzhaufen, der als Unterschlupf für Kleintiere angelegt worden war.

Brand eines Holzhaufens in Arni. Möglicherweise wurde das Feuer ausgelöst durch Glutnester einer nahen Feuerstelle. Kapo AG

Eine Equipe der Feuerwehr löschte das Feuer. Weiter schreibt die Kantonspolizei in ihrer Medienmitteilung: «Die Feuerwehr verhinderte damit eine weitere Ausbreitung über den derzeit sehr trockenen Waldboden.»

Verursacher gesucht Wer für das Feuer verantwortlich war, ist unklar. Die Kantonspolizei in Muri (Telefon 056 675 76 20) sucht die Verursacher des Feuers sowie Augenzeugen.

Bei der nahen Feuerstelle fand die Polizei Glutnester eines Grillfeuers. Dies lasse den Schluss zu, dass Funkenflug den dürren Holzstapel in Brand gesetzt hatte.

Aktuelle Polizeibilder: