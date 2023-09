Arni «Es ist cool, dass wieder mal etwas läuft» – Arni feiert nach 27 Jahren Pause wieder ein Fest Über das Wochenende fand in Arni das Dorffest statt. Die Gemeinde feierte ihr 777-jähriges Bestehen mit Musik, zahlreichen Attraktionen für die Kinder und dem traditionellen Jugend Circus Biber.

Strahlend blauer Himmel und angenehm warme Temperaturen empfingen die Besucherinnen und Besucher am Dorffest in Arni. «Wäre es letztes Wochenende gewesen, würden jetzt wohl alle im Zelt sitzen», freute sich auch André Huber über das prächtige Wetter. Er ist im Gemeinderat von Arni und gleichzeitig der OK-Präsident des Festes.

«777 Jahre Arni» heisst es auf dem Flyer. Vom 1. bis 3. September feierte die Gemeinde ihr langjähriges Bestehen. Für die knapp 2000 Arnerinnen und Arner war das Fest ein spezieller Anlass, denn die letzte Dorfparty stieg 1996. «Es ist cool für uns aus der Umgebung, dass wieder einmal etwas läuft», sagte Selina Huwiler aus Islisberg.

Am Samstagnachmittag hatte das Dorffest Arni vor allem für die Kinder viel zu bieten. Bild: Vianne Häfeli

Verschiedene Spiele begeisterten die Kinder

Eine laute Sirene ertönte kurz nach 14 Uhr am Samstagnachmittag. «Das ist die Feuerwehr, die sich ankündigt», erklärte Huber. Die Feuerwehr Arni-Islisberg bot den Festbesuchenden einige Attraktionen. Mit einem scharfen Wasserstrahl konnten beispielsweise Bälle von Pylonen geschossen werden.

Um 14.30 Uhr marschierten die Brass Hoppers auf die Bühne. Nach und nach füllten sich die Plätze, während Klarinetten, Trompeten, Posaunen und weitere Instrumente im Festzelt erklangen. Sanfte und laute Töne, Solo-Parts und gemeinsame Passagen durften die Zuhörenden geniessen.

Die Brass Hoppers aus Dottikon lockten einige Zuhörerinnen und Zuhörer an. Bild: Vianne Häfeli

Bei den Spielen schien vor allem «Fallgatter» beliebt zu sein. Innert Kürze bildete sich eine Schlange hinter dem Stand. Aber auch auf den Bänken bei der Geschichtenerzählerin sassen einige Kinder. Mit grossen Augen lauschten sie den Erzählungen von Serafina Eulenstein.

Wer sich lieber kreativ austoben wollte, war bei der Spielgruppe Villa Kunterbunt bestens aufgehoben. Zusammen mit der Hilfe von Eltern und Betreuerinnen konnten die Kleinen werkeln, basteln und malen.

Sogar ein kleines Streetfood Festival gab es

Zwei Mädchen spazierten über das Areal und machten die Anwesenden auf sich aufmerksam: «Wir machen jetzt dann einen Workshop.» Die Tanzschule TanzFabrik zeigte einige Moves vor und forderte das Publikum zum Mitmachen auf. So einfach es beim Vorzeigen der Profis jedoch aussah, war es für die Mädchen und Jungen nicht. Umso grösser war die Freude, als es nach einigen Versuchen dann doch gelang.

Selbstverständlich war auch der Jugend Circus Biber aus Arni präsent. Mit einer Jam-Session, Kinderschminken, Gauklervorführungen und einer Ehemaligen-Show trug er einen grossen Teil zum Dorffest bei. Um 15 Uhr konnten Interessierte Zirkusluft im Biber-Zelt schnuppern. Die Artistinnen und Artisten zeigten den Jungen und Mädchen das Einradfahren, wie man auf einem Hüpfball balanciert oder ein Diabolo jongliert.

Im eigenen Gastro-Bereich bot der Circus zudem Burger, Würste und weitere Leckereien an. Weiter unten auf dem Gelände gab es ebenfalls Essensstände. «Ein Streetfood Festival im kleinen Rahmen», wie Huber diese bezeichnete. Von Pizza über Churros bis hin zu Bubble Tea war für alle etwas dabei. Regionale Läden sowie Privatpersonen aus dem Dorf boten ihre Speisen und Getränke an. «Vom Dorf und fürs Dorf – dies ist auch die Idee des Festes», so Huber.