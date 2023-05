Arni «Eine Schnapszahl ist ein guter Grund zum Feiern»: Zum 777. Geburtstag gibt es Einblicke in die Geschichte und ein Streetfoodfestival Die Gemeinde Arni hat in den vergangenen Jahrhunderten einiges durchlebt – vom mehrfachen Glaubenswechsel bis zur Trennung von Islisberg. Das feiert das Dorf nun vom 1. bis 3. September zu seinem 777. Geburtstag. Ein Fest mit Markt und Streetfoodfestival ist geplant und soll nicht nur die Einheimischen begeistern.

Nach 22 Jahren organisieren sie das nächste Arner Dorffest: André Huber (OK-Präsident), Kevin Tobler, Markus Kunz und Sara McLean (von links). Es fehlen Stefanie Köpfli und Roland Leu. Bild: zvg

Das letzte Dorffest in Arni fand 1996 statt. Damals, als man das 750-jährige Bestehen der Gemeinde feierte. Wobei, ganz sicher, wie alt Arni tatsächlich ist, war man sich schon damals nicht. Zwar wurde die Ortschaft um das Jahr 1200 das erste Mal urkundlich erwähnt. Die Geschichte des Dorfes reicht aber viel weiter zurück.

Gräberfunde zeigen, dass sich bereits zwischen 800 und 500 vor Christus Siedlungen im Gebiet Arnis befunden haben. Trotzdem hat man beschlossen, vom Fest von 1996 her einfach weiter zu rechnen. So steht heuer das 777-Jahr-Jubiläum ins Haus. Und was eignet sich besser zum Feiern als eine solche Schnapszahl?

Genau das haben sich sechs Arnerinnen und Arner auch gedacht. 777 Jahre, das sei einfach ein perfekter Grund für die Fete, verkünden sie. So entstand mitten in der Pandemie, vor rund eineinhalb Jahren, die Idee fürs nächste Dorffest.

Zum 777-Jahr-Jubiläum feiert Arni auch den 40. Geburtstag

Vom 1. bis 3. September steigt diese Feier in der kleinen Gemeinde. Die Gedanken dazu sind einfach: Man will ein Fest vom Dorf für das Dorf machen. Dem Organisationskomitee gehören drei Dorfbewohner, zwei Gemeinderäte und der Gemeindeschreiber an. Chef dieses Komitees ist Gemeinderat André Huber.

Heute, rund drei Monate vor der grossen Fete, ist die Planung beinahe abgeschlossen. «Wir kümmern uns inzwischen nur noch um kleine Details», sagt André Huber. So zum Beispiel um den Festführer, der vom Chronisten Armin Rusterholz aufbereitet wird. Arni hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Während der Reformation wechselte das Dorf gleich zweimal den Glauben, bevor es katholisch blieb.

André Huber ist der OK-Präsident des Arner Dorffestes. Er hofft, dass sich noch ein paar Freiwillige melden, die beim Zeltaufbau mithelfen. Bild: Melanie Köchli

Aber auch in der näheren Vergangenheit durchlebte Arni einiges. Nachdem in den 1970er-Jahren eine Trennung der damaligen Gemeinde Arni-Islisberg durch den Grossen Rat verhindert wurde, startete man 1981 einen erneuten Anlauf. Die Trennung wurde an den Gemeindeversammlungen angenommen und ein Jahr später hiess der Grosse Rat das Vorhaben gut. Also gibt es die Gemeinde eigentlich erst seit dem 1. Januar 1983.

Arni könnte daher nicht nur seine 777-jährige Geschichte feiern, sondern auch sein 40-jähriges Bestehen als eigenständige Gemeinde, so Huber. Die Jahresrechnung spielt aber eigentlich gar keine Rolle. Denn der Fokus beim geplanten Anlass liegt weniger auf dem Alter und viel mehr darauf, dass das Dorf wieder einmal zusammenkommt und die Vereine sich präsentieren können, betont das OK.

Markt, Chilbi und Streetfoodfestival sorgen für Freude

Das Festgelände befindet sich rund um das Gemeindehaus und die Turnhalle. Geplant ist unter anderem ein Markt. «Man kann noch Stände mieten, es sind noch nicht alle Plätze vergeben», rührt Huber die Werbetrommel.

Eine kleine Chilbi soll es auch geben, und der alte Fussballplatz wird zum Kinderfestplatz verwandelt. «Der Jugend Circus Biber ist natürlich auch Bestandteil des Festprogramms», unterstreicht der OK-Präsidentt. Zudem wird Chronist Armin Rusterholz Interessantes aus der Geschichte Arni erzählen und Fragen beantworten.

Fürs leibliche Wohl wird am Streetfoodfestival wie auch im grossen Festzelt auf dem roten Platz gesorgt. Für den Aufbau des Zeltes braucht es noch Freiwillige. Huber sagt: «Das Geld, das wir durch die Mithilfe der Dorfbewohnerinnen und -bewohner sparen, wollen wir in das Fest investieren.»

Bestandteil der Feier ist der Apéro für die Neuzugezogenen. Da die Vereine sich sowieso bereits am Dorffest aktiv präsentieren, sei das die beste Möglichkeit, die vielen Facetten von Arni zu zeigen, ist Huber überzeugt. So ist für den Sonntag auch ein ökumenischer Festgottesdienst geplant, und der Musikverein Lunkhofen spielt ein Platzkonzert.