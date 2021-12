Arni «Die Freude an Einsprachen hat zugenommen» – wie Ammann Pfister auf 24 Jahre im Gemeinderat zurückblickt Nach 24 Jahren ist Schluss: Heinz Pfister, 70, tritt von der Politbühne ab, die vergangenen 12 Jahre war er Ammann von Arni. Er blickt auf die Entwicklung des Dorfs in seiner Karriere zurück und sagt, was er sich für die Zukunft Arnis und dessen Bevölkerung wünscht.

Gemeindeammann Heinz Pfister setzte sich in den vergangenen 24 Jahren für ein attraktives Arni ein. Marc Ribolla

Was haben der berühmte Bill Clinton im fernen Amerika und Heinz Pfister im beschaulichen Arni gemeinsam? Die Antwort: Beide standen im Jahr 1998 an der Spitze der Regierung. Doch während die Amtszeit von Clinton als US-Präsident mittlerweile seit über 20 Jahren Geschichte ist, endet die Ära des Arner Gemeindeammanns erst Ende dieses Monats.

Pfister gehört zur langsam aussterbenden Gattung der Lokalpolitiker aus dem vergangenen Jahrhundert. Er wurde im Herbst 1997 in den Gemeinderat Arni gewählt und amtiert seit 2008 als Ammann. Der 70-Jährige verbrachte über einen Drittel seines Lebens in der Exekutive.

Eigentlich hegte er damals keine Ambitionen auf eine Karriere in der Dorfpolitik. «Ich wurde damals angefragt und sagte nach einiger Bedenkzeit doch zu», sagt Pfister. Langweilig ist ihm in all den folgenden Jahren nie geworden. Bereut hat er den Schritt ebenfalls nie.

Der Steuerfuss sank von 110 auf 83 Prozent

Gemeindeammann Heinz Pfister Arni hört nach 24 Jahren im Rat und 12 Jahren als Ammann auf. Marc Ribolla

«Ich hätte es sicher nicht so lange gemacht, wenn es für mich nicht gepasst hätte. Ich konnte als Gemeindeammann viel bewegen. Mehr als vorher beruflich als Vorgesetzter von 500 Mitarbeitenden», blickt der ehemalige leitende Bankmitarbeiter zurück.

Besonders hervorheben möchte Pfister: «Als ich im Gemeinderat begann, stand Arni finanziell mit einem Steuerfuss von 110 Prozent nicht so gut da, heute sind wir bei 83 Prozent angelangt.» Auch bezüglich Bevölkerung sei das Dorf von knapp 1250 auf über 1900 Personen gewachsen.

Diese Entwicklung hat Pfisters Laufbahn geprägt. Den Herausforderungen hat er sich stets gestellt. Eines seiner Kernthemen war die Baulandthematik und die Verdichtung. «In den letzten Jahren wurde nur verdichtet und nur Wohnungen gebaut. Unser Mix an Wohnformen hat sich klar verschlechtert. Wir brauchen mehr Möglichkeiten für Einfamilienhäuser für gute Steuerzahler. Wenn die Steuerkraft sinkt, darf es mir nicht egal sein. Das ist die Aufgabe des Gemeinderats», sagt der Ammann.

Gestaltung des Dorfzentrums als eines der Kernthemen

Fast seine ganze Karriere hat ihn auch die Gestaltung des Dorfzentrums begleitet. In den vergangenen 15 Jahren entwickelte Arni trotz vieler Diskussionen und Einsprachen verschiedene Sondernutzungspläne. Die Debatten darüber seien im Umgangston rauer geworden, beobachtet Pfister. Er sagt:

«Heutzutage schaut jeder nur für sich. Die Freude an Einsprachen hat eindeutig zugenommen. Man sollte aber auch mal fürs Dorf schauen.»

Das tat Pfister auch über die Kantonsgrenze hinweg. Er habe den Kontakt mit den Zürcher Gemeinden stets gepflegt. «So konnten wir für Arni eine optimale Lösung mit einem guten Anschluss ans Alterszentrum in Birmensdorf realisieren», freut sich Pfister. Auch sonst zeigte sich die Gemeinde visionär.

Der abtretende Arner Ammann Heinz Pfister vor dem Gemeindehaus. Marc Ribolla

«Ein Beispiel ist der Werkhof. Wir kauften damals Land in der Gewerbezone für diesen Bau. Er ist ein Musterbeispiel im Kelleramt. Vor 15 Jahren waren wir die ersten in der Gemeinde, die dort auf dem Dach Solarzellen montierten», blickt Pfister zurück. Auch die Grüngutsammlung organisiere man auf eigene Rechnung, sehr effizient und günstig. «Ich weiss nicht, weshalb andere Gemeinden dies nicht auch tun», fragt sich der Arner.

Als Parteiloser konnte er Sachpolitik betreiben

Für das Gemeindeammann-Amt hat Pfister, der seit 16 Jahren pensioniert ist, nach eigenen Angaben rund ein 50%-Pensum eingesetzt, was aber auch das sehr aufwendige Ressort Bau beinhaltet. «Der Aufwand ist über die Jahre sicher grösser geworden. Dies braucht es aber, denn an einer Gmeind bringt man nur etwas durch, wenn man dossierfest ist», sagt er. Dass er nie einer Partei angehörte, war für Pfister kein Problem. Auf kommunaler Ebene müsse man Sachpolitik betreiben.

Mit dem Abschied aus dem Gemeinderat wird er nun kürzertreten. «In Zukunft kann ich wieder ein wenig mehr im Garten handwerken», sagt Pfister. Hat er für sein Arni und dessen Bevölkerung einen Wunsch? «Dass die Leute weniger auf ihre Partikularinteressen achten, das sollte sich ändern. Vor lauter Eigeninteressen fallen die Interessen der Gemeinde unter den Tisch.»